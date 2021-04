Bombardier nomme Ève Laurier vice-présidente, Communications, affaires publiques et marketing

English French

MONTRÉAL, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd’hui la nomination de Ève Laurier au poste de vice-présidente, Communications, affaires publiques et marketing. Ève relèvera directement du président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel. Elle dirigera les activités de Bombardier liées à l’engagement de l’entreprise envers les communautés ainsi que celles visant à rejoindre les employés et les clients. De plus, elle sera responsable de l’évolution de la marque Bombardier dans le monde entier, à l’interne comme à l’externe.



« Ève est une leader reconnue ayant un esprit créatif et novateur et une approche axée sur le travail d'équipe, a dit Éric Martel. Les employés et les clients de Bombardier sont au cœur même de notre vision stratégique. L’énergie, l’enthousiasme et le regard éclairé d’Ève seront les forces motrices de l’exécution de la prochaine étape de notre stratégie et de la réalisation du plein potentiel de nos activités liées à l’aviation d’affaires à l’avant-garde de l’industrie. »

Ève nous apporte plus de 20 ans d’expérience dans les domaines des relations publiques et des communications ainsi que dans ceux du marketing et de l’image de marque. Elle occupait un poste de direction générale chez Edelman, une société de communication internationale collaborant avec des entreprises et des organismes pour faire évoluer, promouvoir et protéger leurs marques et leur réputation.

Ève est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires pour dirigeants de McGill-HEC Montréal et d'un baccalauréat en commerce et marketing de l'Université Concordia. Elle se joindra à Bombardier à la mi-mai 2021.

« Nous souhaitons remercier Mike Nadolski, lequel a décidé de quitter l’entreprise, pour ses nombreuses contributions à Bombardier au cours des cinq dernières années et lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses projets futurs », a rajouté M. Martel.

