SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TYTÄRYHTIÖ KYBERLEIJONA OY ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN DELTAGON OY:N YRITYSKAUPAN

SSH Communications Security Oyj tiedotti 29.1.2021 yrityskaupasta, jossa SSH Communications Security Oyj:n tytäryhtiö Kyberleijona Oy ostaa Deltagon Oy:n koko osakekannan. Kyberleijona Oy on saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät, ja kaupan muut täytäntöönpanoehdot ovat täyttyneet. Näin ollen Deltagon Oy:n yrityskauppa on saatu päätökseen. Yrityskaupan tarkemmat tiedot on kuvattu 29.1.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.



SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo kommentoi:

”Deltagon-yritysostomme on nyt viety päätökseen. Tämä yritysosto on merkittävä askel tilauspohjaiseen liiketoimintamalliin siirtymisessä sekä kriittisten kyberturvallisuustuotteiden kokonaisratkaisuiden tarjoamisessa. Kauppa laajentaa ohjelmistoportfoliotamme ja asiakaspohjaamme. Toivotan Deltagon Oy:n osaavan henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi osaksi kyberturvaohjelmistojen myynti-, kehitys-, toteutus- ja tukitiimejämme.”

Deltagon Oy konsolidoidaan SSH-konserniin tytäryhtiönä 26.4.2021 alkaen ja näkyy konsernin taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2021 toisesta vuosineljännestä alkaen.



SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Teemu Tunkelo

Toimitusjohtaja





Lisätiedot:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543

SSH Communications Security Oyj

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40 % Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimialoilta. Autamme asiakkaitamme menestymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myyntipartneriverkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.