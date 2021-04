CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : RESULTATS AU 31 MARS 2021

Lille, le 26 avril 2021

Résultats financiers au 31 mars 2021

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Bonne tenue de l’activité et des résultats

Mars 2021 Mars 2020 Variation

Activité : Encours de collecte globale 33 416 M€ 29 961 M€ +11,5% Encours de crédits 26 876 M€ 24 928 M€ +7,8%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 145 M€ 141,1 M€ +2,8% Résultat Brut d’Exploitation 50,9 M€ 52,8 M€ -3,5% Résultat Net 23,2 M€ 21,8 M€ +6,5%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 156,7 M€ 148,9 M€ +5,2% Résultat Brut d’Exploitation 44,7 M€ 44,7 M€ +0% Résultat Net Part du Groupe 21,7 M€ 17,6 M€ +23,4%

Structure financière : Bilan consolidé 35 825 M€ 34 649 M€ +3,4% Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 26,4% 24,95% +1,45 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 163,02% 123,8% +39,22 pts Ratio Crédit Collecte 131,5% 136,3% -4,8 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Ratio CET1 au 31 décembre 2020

*** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR …/

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 26 avril 2021, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 mars 2021.

Activité commerciale

L’activité commerciale est restée soutenue, malgré une nouvelle période de mesures de restrictions, grâce au maintien de l’accessibilité à nos agences et aux outils de relation à distance, permettant à nos conseillers de répondre aux besoins de nos clients. Ainsi, sur le premier trimestre 2021, 1,2 Mrd€ de nouveaux crédits ont été réalisés, dont plus de la moitié concernent des crédits habitat. La Caisse régionale accompagne ses clients dans la transformation des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) court terme en PGE moyen terme : 64 M€ ont déjà été validés à fin mars. Les encours de crédits (y compris PGE) s’établissent à 26,9 Mrds€, en hausse de 7,8% sur un an.

L’épargne des clients, à 33,4 Mrds€, est en forte progression (+11,5%), notamment sur les comptes à vue et les livrets, une partie de cette croissance étant encore liée à la baisse de la consommation induite par la crise sanitaire.

Les activités d’assurance de biens et de personnes restent également dynamiques, avec une croissance de 4% du nombre de contrats sur un an.

Près de 16 400 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale et, à fin mars 2021, 463 000 clients en sont sociétaires.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 145 M€, en hausse de 2,8% sur un an, grâce notamment au contexte de liquidité favorable instauré par la Banque Centrale Européenne pour favoriser la distribution de crédits. Il reste cependant contraint par le contexte de taux bas qui impacte les intérêts des crédits, par les effets de la crise sanitaire sur les services, et intègre également les mesures prises pour renforcer l’accompagnement des clients les plus fragiles.

Les charges de fonctionnement, à -94,1 M€, restent maîtrisées. La hausse de 6,6% traduit la politique de développement et d’investissement volontariste de la Caisse régionale sur son territoire.

Le coût du risque, à -10,2 M€, soit 15 bps annualisés sur encours, est en baisse de 3,3 M€ sur un an, le renforcement de la couverture du risque sur les encours sains étant compensé par un niveau de risque très modéré sur les dossiers individuels.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (0,1 M€) et des impôts sur les sociétés (-17,6 M€), le résultat net social ressort à 23,2 M€ (dont 23,2 M€ pour la Caisse régionale seule, le résultat des véhicules de titrisation de crédits habitat étant nul sur ce trimestre), en hausse de 6,5% sur un an.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 21,7 M€, la hausse de 23,4% sur un an étant principalement liée à la valorisation en hausse du portefeuille de sa filiale Nord Capital Investissement.

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance France : 17,9 M€ contre 16,6 M€ au 31 mars 2020,

: 17,9 M€ contre 16,6 M€ au 31 mars 2020, Pôle Capital Investissement : 4 M€ contre 0,2 M€ au 31 mars 2020,

: 4 M€ contre 0,2 M€ au 31 mars 2020, Pôle Presse : -0,8 M€ contre 0,9 M€ au 31 mars 2020,

: -0,8 M€ contre 0,9 M€ au 31 mars 2020, Pôle Foncière : 0,7 M€ contre 0,9 M€ au 31 mars 2020,

: 0,7 M€ contre 0,9 M€ au 31 mars 2020, Pôle Immobilier : -0,1 M€ contre -1 M€ au 31 mars 2020 (dont -1 M€ lié à la sortie de Nacarat au 31 décembre 2020 du périmètre de consolidation).

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 22,90 € au 31 mars 2021, en hausse de 7,3% depuis le 31 décembre 2020.

L’Assemblée générale du 14 avril 2021 a validé le versement d’un dividende de 1,05 euro par titre au titre du résultat 2020 et qui interviendra le 10 mai 2021.

Perspectives

L’activité économique reste conditionnée par l’évolution de la situation sanitaire et les incertitudes demeurent nombreuses. Cependant, une sortie de crise semble se rapprocher. Dans ce contexte encore difficile, la Caisse régionale, engagée dans l’accompagnement de son territoire, poursuit son soutien à l’ensemble des acteurs de l’économie locale et à ceux qui la font vivre. Ses fondamentaux équilibrés, dont un ratio CET1 à 26,4% au 31 décembre 2020, son modèle mutualiste robuste et la diversité de ses expertises lui permettent d’être présente de façon durable et globale aux côtés de toutes ses clientèles : particuliers, associations, professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités. Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France exprime ainsi sa capacité à agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Pièce jointe