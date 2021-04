Sword Group : Résultats du 1er trimestre 2021 - Surperformance de tous les indicateurs

English French

Chiffre d’Affaires Consolidé : 47,4 M€

Surperformance de tous les indicateurs



Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 17,0 %



Rentabilité (marge d’EBITDA) : 13,7 %



COMPTES DU 1ER TRIMESTRE

Q1 (1) M€ 2021 2020 (2) Chiffre d’affaires 47,4 40,5 EBITDA 6,5 4,7 Marge d’EBITDA 13,7 % 11,5 %

(1) chiffres non audités - (2) chiffres 2020 du périmètre 2021 ajustés de la variation des taux de change

ANALYSES

Au 1er trimestre 2021, le Groupe a réalisé une croissance organique de + 17,0 % par rapport à un budget de 13 %, et une rentabilité de 13,7 % par rapport à un budget de 13 %.

Cette surperformance concerne l’intégralité des entités du Groupe.

A cela vient s’ajouter un maintien de notre backlog au même niveau qu’au 31 décembre 2020, alors que ce backlog subit historiquement toujours une légère baisse au premier trimestre de chaque année.

En ce qui concerne l’initiative de R&D gérée par l’entité GRC, elle est dorénavant initialisée grâce à un plan de recrutement extrêmement ambitieux à Maidenhead.

Les contraintes générées par les questions sanitaires ont été remarquablement gérées par les directeurs locaux qui se sont adaptés au contexte de chaque pays, et ce sans incidence négative sur notre business.

PERSPECTIVES 2021-2024

Le Groupe confirme non seulement ses objectifs 2021, mais demeure extrêmement confiant dans le business plan 2024 présenté lors de la dernière réunion des analystes financiers.



Dividende



Complément de Dividende proposé à l’Assemblée Générale Annuelle : 4,8 € brut par action



Date de détachement : 7 mai 2021



Date de paiement : 11 mai 2021





Agenda



28/04/21 : Assemblée Générale (comptes 2020)



11/05/21 : Paiement du dividende



28/07/21 : Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2021





A propos de Sword Group



Sword, c’est 1 900+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.





Marché de cotation



Euronext Paris - Compartiment B



Code ISIN : FR0004180578



ICB 9530 Logiciels et Services Informatiques



Indices



CAC® Small



CAC® Mid & Small



CAC® All-Tradable



CAC® All-Share



Sword Group - 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu









