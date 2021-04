ERRATUM - LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021

English French

Lannion, le 26/04/2021 – 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021

LE GROUPE LUMIBIRD, LEADER EUROPÉEN DES TECHNOLOGIES LASER, ENREGISTRE UNE CROISSANCE DE 54% DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ AU 1ER TRIMESTRE 2021, À 33,8 M€, SOUS L’EFFET DE L’INTÉGRATION DES ACTIVITÉS LASERS ET ULTRASONS D’ELLEX. EN PRO-FORMA1 LE CHIFFRE D’AFFAIRES AUGMENTE DE 3,2% (+5,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT), REFLÉTANT LA REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ PAR RAPPORT À UN 1ER TRIMESTRE 2020 QUI ÉTAIT ENCORE PEU TOUCHÉ PAR LES EFFETS DE LA CRISE.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2021 2020 Variation publiée pro forma 2020 1 Variation pro forma 1 Premier trimestre 33,8 21,9 +54% 32,7 +3,2% dont Photonique 14,6 13,3 +9,0% 13,3 +9,0% Médical 19,2 8,6 +124% 19,4 -1,1%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s’établit à 33,8 M€ au 31 mars 2021, en hausse de 54%. Par rapport au chiffre d’affaires 2020 pro-forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d’Ellex, la variation annuelle est de +3,2% et +5,0% à taux de change constant, après neutralisation d’effets de change négatif pour -0,6 M€. Ces chiffres confirment la tendance des trimestres précédents, avec une stabilité de la division Médical (-1,1%) confirmant la reprise par rapport à une période de comparaison intégrant des ventes non récurrentes (appel d’offre Lybie) pour 0,85 M€ et qui n’était pas encore touchée par la crise, et une progression de la division Photonique, désormais libérée de l’impact des contrats historiques dans le domaine de la Défense.

Sur la division Photonique, les activités Industriel et Scientifique progressent de façon significative (+25% à 6,8 M€), notamment sous l’effet des ventes OEM sur les applications écrans plats et médicales. L’activité Lidar est stable (-2,0% à 3,9 M€) avec une reprise sur les ventes de lasers auprès des intégrateurs, en particulier dans le domaine des véhicules autonomes, contrebalancée par un recul des ventes de systèmes Lidar aux utilisateurs finaux, qui pâtissent, comme sur le Médical, de l’absence de salons professionnels et des restrictions de déplacements. L’activité Défense/Spatial est stable (0% à 3,9 M€), le recul programmé des contrats historiques en 2020 ne générant plus de base de comparaison défavorable.

La division Médical croît de +124% en données publiées et de -1,1% en pro forma (+5,5% hors CA Lybie et effet de change). Ces chiffres reflètent la bonne intégration des activités Lasers et Ultrasons d’Ellex dans un contexte très marqué par la crise sanitaire dans certains pays et la poursuite de la réalisation des principaux évènements sous forme virtuelle.

L’activation des synergies entre LUMIBIRD et Ellex continuent de porter leurs fruits cette année. On notera par exemple :

le fort dynamisme des produits liés au glaucome qui représentent une grande partie des ventes d’Ellex et de Quantel Médical, l’ensemble de la gamme étant désormais commercialisée par toutes les équipes dans le monde. Cette tendance se renforce avec la parution en mars 2021 des dernières recommandations de l’EGS reconnaissant l’utilisation des produits de LUMIBIRD Médical en première intention ;

l’homologation par les autorités de santé japonaises d’un des produits phares de Quantel Medical, l’échographe ophtalmologique ABSolu. Celui-ci est désormais commercialisable au Japon, 2e marché mondial en ophtalmologie, par la filiale d’Ellex.

LUMIBIRD a su adapter son activité commerciale au contexte de restrictions des déplacements et des événements professionnels et enregistre à fin mars une accélération des prises de commande. Le Groupe est par ailleurs peu impacté pour l’instant par les tensions mondiales sur les composants électroniques, grâce à son haut degré d’intégration industriel. LUMIBIRD reste confiant sur ses perspectives de croissance annuelle et confirme ses objectifs à trois ans annoncés en début d’année.

Prochaines informations :

publication du CA semestriel 2021, le 26/07/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net







1 en intégrant Ellex au 1er janvier 2020

Pièce jointe