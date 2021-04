Technologies D-BOX annonce des changements dans la composition de son conseil d’administration

English French

MONTRÉAL, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO), un leader mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a le plaisir d’annoncer la nomination, à compter d’aujourd’hui, de Jean-Pierre Trahan à titre de membre de son conseil d’administration. Il intègre également le comité d’audit de la société. De plus, D-BOX annonce que Robert Copple quitte le conseil d’administration de D-BOX afin de se consacrer à d’autres intérêts.



Fier de près de 30 ans d’expérience, Jean-Pierre Trahan occupe le poste de chef de la direction financière de Groupe Stingray Inc., une société publique, depuis 2011. Il pilote toutes les activités financières et comptables et est impliqué en tout ce qui a trait aux fusions et acquisitions, où Stingray a été particulièrement active au cours des dernières années. Avant de se joindre à Stingray, il a occupé divers postes au sein de Gestion Juste Pour Rire Inc., Technologies 20-20 Inc., Hydro Agri Canada (division de Norsk Hydro ASA), et de Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

« Nous sommes ravis d’accueillir M. Trahan », se réjouit Denis Chamberland, président du conseil d’administration de D-BOX. « La société, évoluant vers une plateforme technologique, a amorcé l’an dernier une diversification vers le marché consommateur, et son expertise d’entreprise en technologie dans ce créneau nous sera grandement utile. De plus, sa compréhension des différents modèles d’affaires et de développement corporatif pour des sociétés cotées en bourse œuvrant à l’international saura certainement contribuer à permettre à D-BOX de maximiser son plein potentiel de croissance. »

M. Trahan est CPA, CA et titulaire d’un baccalauréat en commerce spécialisé en comptabilité de l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que d’un baccalauréat en sciences sociales spécialisé en économie de l’Université d’Ottawa. En 2016, il a été lauréat d’un prestigieux « As de la finance » décerné par la section du Québec de FEI Canada (Financial Executives International Canada) dans la catégorie « Dirigeant financier d’une petite ou moyenne entreprise ».

L’annonce d’aujourd’hui, coïncide avec la démission de Robert Copple à titre d’administrateur de la société. D-BOX profite de l’occasion pour le remercier chaleureusement de sa contribution des quatre dernières années au sein du conseil d’administration et du comité d’audit et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par le mouvement. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez le site Web D-BOX.com.