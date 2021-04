CGG : CGG annonce la date de son Assemblée Générale le 12 mai 2021 et la Publication des Résultats du T1 2021 le 12 mai 2021

English French

CGG annonce la date de son Assemblée Générale le 12 mai 2021

et la Publication des Résultats du T1 2021 le 12 mai 2021

Paris, France – 27 Avril, 2021

Assemblée Générale



CGG annonce que son Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 12 mai, 2021 à 10h30 (heure de Paris). Compte tenu de la déclaration d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19, l’Assemblée Générale Mixte de CGG se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, afin d‘assurer à tous une égalité d’accès à cette Assemblée et d’éviter d’exposer les actionnaires à des risques sanitaires.

L'avis de réunion a été publié le 5 avril, 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). L'avis de convocation a été publié au BALO du 23 avril, 2021.

D'autres documents et informations concernant cette Assemblée ont été mis à la disposition des actionnaires et également publiés sur le site internet de la Société www.cgg.com, au lien suivant: https://www.cgg.com/fr/investors/shareholder-services.

L’Assemblée Générale Mixte sera retransmise en direct et en différé en format audio sur le site internet de la Société www.cgg.com.

Il est rappelé que les actionnaires ne pourront pas voter en séance et devront ainsi exercer leurs droits de vote à distance et préalablement à l’Assemblée Générale Mixte en votant par correspondance, par voie électronique ou en se faisant représenter dans les conditions figurant dans l’Avis de réunion.



Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société .

Résultats du Premier Trimestre 2021



CGG communiquera ses résultats du premier trimestre 2021, avant l’ouverture de la bourse de Paris, le 12 mai, 2021. Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com dès 7h30 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique avec les analystes en langue anglaise est programmée à 8h00 (heure de Paris) / 7h00 (heure de Londres) ce même jour.

Pour accéder à la conférence en direct, les analystes devront se connecter à l’audio webcast sur le site internet de la Société.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible sur le site internet de la Société à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast.

Les analystes sont priés de composer les numéros ci-dessous entre 5 et 10 minutes avant l’heure prévue pour le début de la conférence :

Appels France +33 (0) 1 70 70 07 81 Appels UK +44 (0) 844 481 9752 Code 7693239

A propos de CGG:

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications

& Relations Investisseurs



Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com













