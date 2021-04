Vincit Oyj

Lehdistötiedote 27.4.2021 kello 9:00

Vincit USA:lle 0,7 miljoonan euron sopimus globaalia vaikuttajamarkkinointia tarjoavan yrityksen kanssa

Vincit USA on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen digitaalisten palveluiden kehittämisestä Dallasissa päämajaansa pitävän yhtiön kanssa. Yhtiö tarjoaa vaikutusvaltaisimmille tuotemerkeille pääsyn yli sadantuhannen vaikuttajan verkostoon, jonka markkinointi tuottaa yli 2,5 miljardia dollaria myyntiä vuodessa. Sopimuksen kesto on 6 kuukautta ja sen arvo on noin 0,7 miljoona euroa.

Vincit USA:n toimitusjohtaja Ville Houttu: “Pandemia kiihdytti USA:n kuluttajakaupan siirtymistä verkkoon. Olemme kuluneen vuoden aikana päässeet toteuttamaan useita direct to consumer -verkkokauppahankkeita ja näemme kasvavan potentiaalin tämänkaltaisille toteutuksille myös jatkossa. Asiakkaamme haluavat luoda tuotteilleen ja palveluilleen valloittavan digitaalisen kauppapaikan ja samalla säilyttää brändinhallinta omissa käsissä. Näissä hankkeissa Vincitin vahva suunnittelu ja ohjelmisto-osaamista auttaa onnistumaan.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Vincitin USA:n tiimi on ahkeroinut hurmatessaan uutta asiakkuutta, jonka myötä Vincit vahvistaa asemaansa digitaalisen palvelupolun rakentamisessa kuluttajakaupassa. Aiemmat näyttömme vakuuttivat asiakkaan, joka pyrkii erottautumaan voimakkaasti kilpailluilla Yhdysvaltain kuluttajamarkkinoilla. Vastaavanlaisia tarpeita on syntynyt koronan myötä lukuisia, kun yritysten tulee pystyä kohtaamaan asiakkaansa digitaalisesti. Tämä luo Vincitille mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.”

Lisätietoja:

Vincit USA, toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi