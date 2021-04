Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - mars 2021

Första kvartalet 2021

Rörelseresultatet uppgick till -21,2 (-21,4) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,8 (-22,2) MSEK.

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.

Vid det andra konverteringstillfället konverterades aktier för ca 19,3 MSEK, varav ränta utgjorde ca 0,9 MSEK, vilket motsvarar ca 74,3 miljoner aktier.

Cortus levererade i februari, för första gången, syngas till Höganäs AB för proveldning i värmningsugn.

Ansökan inlämnad för bidrag för ett projekt i Frankrike och ett i Sverige.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid det tredje konverteringstillfället konverterades aktier för ca 19,3 MSEK, varav ränta utgjorde ca 1,3 MSEK, vilket motsvarar ca 71,5 miljoner aktier. Det totala antalet aktier uppgår i april till 1 457 282 272 st. Konvertibelskulden uppgår nu till ca 36,8 MSEK exkl ränta.

Ett lån på 10 MSEK upptogs i april av extern långivare.

EU:s taxonomi som har till syfte att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar har under våren varit omdiskuterad. I en första version omfattades inte skog och bioenergi. EU har nu beslutat att skog och bioenergi ingår i taxonomin.

Ombyggnaden i Höganäs är tekniskt färdigställd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 08.00 CET.

