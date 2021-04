English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot) 27.4.2021 klo 09.15 EET

UPM täydentää hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on tänään päättänyt täydentää hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa nimittämällä Emma FitzGeraldin valiokunnan neljänneksi jäseneksi. FitzGeraldin toimitusjohtajuuden päätyttyä Puma Energy Ltd.:ssä hän on käytettävissä myös tarkastusvaliokuntatyöhön. FitzGerald on lisäksi UPM:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano FitzGeraldin nimityksen jälkeen on seuraava:

Kim Wahl, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Emma FitzGerald, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Jari Gustafsson, tarkastusvaliokunnan jäsen

Marjan Oudeman, tarkastusvaliokunnan jäsen.

Hallituksen arvion mukaan kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja tarkastusvaliokunnan kokoonpano täyttää siten hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.

