Communiqué: Annonce des résultats de la période initiale d’acceptation de l’offre publique d’acquisition volontaire conditionnelle sur Orange Belgium (l’« Offre ») et réouverture de l’Offre

Communiqué de presse

Paris, 27 avril 2021

Annonce des résultats de la période initiale d’acceptation de l’offre publique d’acquisition volontaire conditionnelle sur Orange Belgium (l’« Offre ») et réouverture de l’Offre

Au cours de la période initiale d’acceptation qui a débutée le 8 avril et s’est clôturée le 23 avril, 12 997 651 actions Orange Belgium ont été apportées à l’Offre, représentant 21,66 % du capital social d’Orange Belgium et 46,10 % du nombre total des actions faisant l’objet de l’Offre.

Les conditions auxquelles l’Offre était soumise ayant été remplies, le paiement du prix de l’Offre pour les actions apportées au cours de la période initiale d’acceptation aura lieu le 4 mai.

A l’issue de la période initiale d’acceptation, Orange SA détient directement et indirectement 44 820 408 actions d’Orange Belgium (en ce compris les actions auto détenues), soit 74,68 % du capital social d’Orange Belgium.

Par ailleurs, conformément au chapitre 6.3.3.1 du prospectus relatif à l’Offre, Orange SA a décidé de rouvrir l’Offre du 28 avril au 4 mai inclus. Le prix de 22€ demeure inchangé.

Le paiement du prix de l’Offre pour les actions ayant été apportées pendant la réouverture aura lieu le 17 mai.

La documentation de l’Offre reste disponible sur les sites internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais et présentant le résumé du Prospectus en anglais) et www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français et présentant le résumé du Prospectus en anglais) et sur les sites internet de la Société Visée (corporate.orange.be) et de l’Offrant (www.orange.com).

