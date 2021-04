Communiqué: Bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillige en voorwaardelijke publiekovernamebod op Orange Belgium (het "Bod") en heropening van het Bod

English French Dutch

Persbericht

Parijs, 27 april 2021

Bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillige en voorwaardelijke publiekovernamebod op Orange Belgium (het "Bod") en heropening van het Bod

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode die begon op 8 april en eindigde op 23 april, werden in het Bod 12 997 651 Orange Belgium aandelen aangeboden, wat neerkomt op 21,66 % van het aandelenkapitaal van Orange Belgium en 46,10 % van het totale aantal aandelen waarop het Bod betrekking heeft.

Aangezien aan de voorwaarden van het Bod is voldaan, zal de betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens de initiële aanvaardingsperiode werden aangeboden, plaatsvinden op 4 mei.

Op het einde van de initiële aanvaardingsperiode, bezit Orange SA rechtstreeks en onrechtstreeks 44 820 408 Orange Belgium aandelen (inclusief ingekochte eigen aandelen), hetzij 74,68 % van het aandelenkapitaal van Orange Belgium.

Bovendien heeft Orange SA, overeenkomstig hoofdstuk 6.3.3.1 van het prospectus betreffende het Bod, beslist om het Bod opnieuw open te stellen van 28 april tot en met 4 mei. De prijs van 22€ blijft ongewijzigd.

De betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens de heropening werden aangeboden, zal plaatsvinden op 17 mei.

De documentatie over het Bod blijft beschikbaar op de volgende websites : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands en met de samenvatting van de van het Prospectus in het Engels) en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans en met de samenvatting van het Prospectus in het Engels) en op de websites van de Doelvennootschap (corporate.orange.be) en van de Bieder (www.orange.com).

