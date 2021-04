English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Osavuosikatsaus) 28.1.2021 klo 09.45 EET

UPM osavuosikatsaus Q1 2021:

Markkinoiden käänne ja tehokkuuden parantaminen vahvistavat UPM:n tulosta – kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti

Q1 2021 lyhyesti

Liikevaihto laski 2 % ja oli 2 234 (Q1 2020: 2 287) miljoonaa euroa alentuneiden graafisten paperien hintojen ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten seurauksena

Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla 279 (279) miljoonaa euroa eli 12,5 % (12,2%) liikevaihdosta

Sellun kysyntä jatkui hyvänä ja sellun hinnat nousivat nopeasti. Vahva markkinatilanne jatkui tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja sähkömarkkinoilla

Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen oikea-aikaisten toimenpiteiden seurauksena kustannukset olivat kilpailukykyiset ja tuotantolaitosten tehokkuus hyvä

Liiketoiminnan rahavirta nousi 217 (137) miljoonaan euroon

Yhtiön taloudellinen asema jatkuu vahvana. Nettovelka oli 83 (-405) miljoonaa euroa ja rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 3,2 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Maaliskuussa UPM laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelka-kirjalainaohjelman alla

Kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti budjetissa ja aikataulussa

UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa

Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

Q1/2021 Q1/2020 Q4/2020 Q1–Q4/2020 Liikevaihto, milj. euroa 2 234 2 287 2 188 8 580 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 389 398 392 1 442 % liikevaihdosta 17,4 17,4 17,9 16,8 Liikevoitto, milj. euroa 279 243 253 761 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 279 279 252 948 % liikevaihdosta 12,5 12,2 11,5 11,1 Voitto ennen veroja, milj. euroa 272 240 250 737 Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 272 276 248 924 Kauden voitto, milj. euroa 227 192 190 568 Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 228 231 191 737 Tulos per osake (EPS), euroa 0,42 0,36 0,35 1,05 Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,42 0,43 0,35 1,37 Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,7 7,7 8,0 5,8 Vertailukelpoinen ROE, % 9,7 9,3 8,0 7,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 9,5 8,9 9,1 6,7 Vertailukelpoinen ROCE, % 9,5 10,2 9,1 8,3 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 217 137 347 1 005 Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,41 0,26 0,65 1,89 Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,06 17,90 17,53 17,53 Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 933 11 009 11 555 11 555 Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 83 -405 56 56 Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,06 -0,23 0,04 0,04 Henkilöstö kauden lopussa 17 670 18 573 18 014 18 014





Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1 tulosta:

“UPM lähti vuoteen hyvin valmistautuneena markkinoiden käänteeseen, ja se näkyy selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Viime vuonna tekemämme oikea-aikaiset toimenpiteet ovat auttaneet meidät hyvään vauhtiin maailmantalouden nyt elpyessä.

Lähes kaikkien UPM:n tuotteiden kysyntä oli alkuvuonna hyvää. Sellun hinnat nousivat nopeasti, ja UPM Raflatacin, UPM Specialty Papersin ja UPM Energyn tuloskunto jatkui vahvana. Lisäksi UPM Communications Papers saavutti tyydyttävän tuloksen vaikeassa markkinaympäristössä. Tuloksemme nousi pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja yhtiön kasvuhankkeet etenivät aikataulussa ja budjetissa. Kaiken kaikkiaan hyvä alku vuodelle.

Liikevaihto laski 2 % ja oli 2 234 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 279 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vastaavalla neljänneksellä vuosi sitten ja korkeampi kuin kolmella edeltävällä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan rahavirta nousi 217 miljoonaan euroon. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva, sillä vuosineljänneksen lopussa nettovelka oli 83 miljoonaa euroa sekä rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit 3,2 miljardia euroa.

UPM Biorefining paransi tulosta eniten. Sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden kysyntä oli hyvää, ja sellun hinnat nousivat ennakoitua nopeammin. Tarramateriaalien ja erikoispaperien markkinat jatkuivat vahvoina. Kuluttajakysynnän muutokset sekä verkkokaupan ja päivittäiskaupan kasvu, joita pandemia on kiihdyttänyt, siivittivät UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin jälleen erinomaisiin tuloksiin. UPM Raflatacin vuosineljännes oli kaikkien aikojen paras.

Graafisten paperien kysyntä ja hinnat laskivat odotetusti vertailuajanjaksoihin nähden. Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta UPM Communication Papers teki selvästi voitollisen liiketuloksen. Tulokseen vaikuttivat tehokas toiminta, paperikoneiden tyydyttävä käyttöaste ja kaupallinen onnistuminen. Tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman viime vuonna tehtyjä oikea-aikaisia toimenpiteitä.



UPM Energyn kannattavuus jatkui erinomaisena. Sähkön myyntihinnat olivat selvästi korkeammat kuin vertailuneljänneksillä, ja UPM onnistui tuotannon optimoinnissa vaihtelevilla markkinoilla. Vesivoiman tuotantomäärät laskivat mutta jatkuivat hyvällä tasolla.

UPM Plywood tekee tasaista tulosta. Kysyntä oli edelleen hyvää rakentamisen loppukäyttökohteissa. Kysyntä piristyi teollisissa loppukäytöissä kuten jakelukaupassa ja kulkuneuvojen lattioissa.

Maailmantalous elpyy Kiinan vetämänä. Liiketoiminnan vilkastuminen lisää monien tuotteidemme kysyntää mutta nostaa myös hyödykkeiden ja raaka-aineiden hintoja. Tavoitteemme on hyödyntää piristyvien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaalla marginaalien hallinnalla sekä tuote- ja markkinatarjontamme optimoinnilla. Jatkamme myös kaikissa liiketoiminnoissamme ja funktioissamme toimenpiteitä, joilla vastaamme kustannusten nousupaineisiin ja huolehdimme kustannustehokkuudesta. Uskon UPM:n toimintamallin jälleen auttavan liiketoimintojemme ohjaamisessa nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

UPM:n uudistuminen on hyvin innostavassa ja intensiivisessä vaiheessa. Olen ylpeä molemmista strategisista kasvuhankkeistamme, jotka edistyvät aikataulussa ja budjetissa näinä poikkeuksellisina aikoina. Uruguayssa Paso de los Torosin ja Montevideon rakennustyömailla on nyt 4 000 työntekijää, ja määrä nousee tämän vuoden kuluessa 6 000 työntekijään. UPM:llä on käytössä tiukkoja varotoimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan työntekijöitä pandemialta ja varmistamaan strategisesti tärkeän hankkeen eteneminen. Saksan Leunassa biokemikaali-investointi etenee täyttä vauhtia niin rakentamisen, liiketoimintaan valmistautumisen kuin konkreettisten asiakkuuksienkin suhteen.

Tammikuussa ilmoitimme uuden sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen aloittamisesta. Jalostamo tuottaisi 500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita vuodessa. Arvioimme pääasiassa kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa: Kotka Suomessa ja Rotterdam Hollannissa. Perussuunnitteluvaiheen on arvioitu kestävän vähintään 12 kuukautta ennen kuin tavanomainen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessi voi alkaa.

Tavoitteemme ovat korkealla kehittäessämme liiketoimintamahdollisuuksia, joilla hillitsemme ilmastonmuutosta. Pyrimme innovoimaan ilmastopositiivisia tuotteita, joiden avulla asiakkaamme ja kuluttajat voivat tehdä vastuullisempia valintoja. Kasvusuunnitelmamme biokemikaaleissa ja biopolttoaineissa ovat tästä näkyvä esimerkki, ja ne ovat todellisuutta jo tänään. Meillä on myös kunnianhimoiset pitkän aikavälin ilmastotavoitteet, joihin sisältyy merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme The Climate Pledge -sitoumuksen, jossa pyrkimyksenä on saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet 10 vuotta etuajassa. Olemme myös sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Aiomme jatkossakin osoittaa kaikessa toiminnassamme pyrkimyksemme kestävään kasvuun ja pitkän aikavälin arvonluontiin. Luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta."

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Sellun kysyntä on jatkunut hyvänä, ja sellun hinnat ovat nousseet nopeasti. Samaan aikaan vahva markkinatilanne on jatkunut tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja energiassa. Graafisten paperien kysyntä ja hinnoittelu on toteutunut odotetusti laskien vertailukausilta.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla että koko vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 vastaaviin ajanjaksoihin.

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2020 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 36–37 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 129–133.

