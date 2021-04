English Finnish

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2021 27.4.2021 klo 12.00

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2021

Tämä on tiivistelmä Orionin osavuosikatsauksesta 1-3/2021. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

Liikevaihto oli 269 miljoonaa euroa (280 miljoonaa euroa 1–3/2020).

Liikevoitto oli 75 (84) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 75 (83) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 54 % (69 %).

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 38 % (39 %).

Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 35 % (33 %).

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,48) euroa

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,19 (0,34) euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2021 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020 (liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020 (liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).





AVAINLUVUT

1-3/21 1-3/20 Muutos % 1-12/20 Liikevaihto, milj. EUR 268,7 279,9 -4,0 % 1 078,1 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 86,0 98,6 -12,8 % 336,5 % liikevaihdosta 32,0 % 35,2 % 31,2 % Liikevoitto, milj. EUR 75,0 84,4 -11,1 % 280,1 % liikevaihdosta 27,9 % 30,1 % 26,0 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 74,8 83,4 -10,3 % 278,3 % liikevaihdosta 27,8 % 29,8 % 25,8 % Tilikauden voitto, milj. EUR 59,6 67,4 -11,6 % 219,9 % liikevaihdosta 22,2 % 24,1 % 20,4 % T&K-kulut, milj. EUR 25,1 26,8 -6,4 % 123,2 % liikevaihdosta 9,3 % 9,6 % 11,4 % Investoinnit, milj. EUR 12,0 10,3 +16,1 % 48,5 % liikevaihdosta 4,5 % 3,7 % 4,5 % Korolliset nettovelat, milj. EUR -214,9 -185,0 +16,2 % -185,8 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,48 -11,6 % 1,56 Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,19 0,34 -43,1 % 1,85 Omavaraisuusaste, % 53,8 % 68,9 % 66,7 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % -34,2 % -22,0 % -25,4 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,2 % 38,8 % 34,8 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 35,0 % 33,2 % 29,1 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin, hlöä 3 328 3 304 +0,7 % 3 337

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

Vahva alku vuodelle poikkeusolojen jatkuessa

”Vuosi 2021 on alkanut COVID-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen edelleen jatkuessa. Orionille tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja tuotteiden saatavuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Orionin tammi–maaliskuun 2021 liikevaihto 269 (280) miljoonaa ja liikevoitto 75 (84) miljoonaa laskivat odotetusti vahvasta vertailukaudesta, jolloin COVID-19-pandemiasta johtunut lääkkeiden voimakas kysyntäpiikki kasvatti myyntiä ja tulosta. Erityistuotteet-yksiköllä oli hyvä vuosineljännes, vaikka koronapandemian ja siihen liittyvien eri maissa asetettujen rajoitusten vuoksi kausiluontoisia tauteja kuten tavanomaisia flunssia on esiintynyt normaalia vähemmän ja ei-kiireelliset hoitotoimenpiteet sekä käynnit lääkärien vastaanotoilla ovat vähentyneet. Pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksilla on ollut negatiivinen vaikutus myös Easyhaler®-tuotteiden liikevaihtoon. Dexdor®-tuotteen liikevaihto laski geneerisestä kilpailusta huolimatta odotettua hitaammin, koska COVID-19-pandemian vuoksi tehohoidossa käytettävien rauhoitteiden kysyntä on edelleen normaalia korkeammalla tasolla. Simdax®- tuotteen myynti laski odotetusti vahvasta vertailukaudesta pandemian takia vähentyneiden ennalta suunniteltujen sairaalakäyntien ja joillain markkinoilla koettujen hintojen laskun vuoksi. Parkinson-lääkkeiden myynnin kehitys ja Orionin kirjaama Nubeqa®-tuotteen liikevaihdon vahva kasvu olivat odotusten mukaisia. Viime vuoteen päättynyt merkittävä jakelusopimus Skandinaviassa selittää Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihdon laskua, jota kuitenkin lievensi partneritoimitusten ajoittuminen alkuvuoteen. Fermionin ja sopimusvalmistuksen erittäin vahva kasvu johtuu pääosin Fermionin tiettyjen toimitusten ajoituksesta.

Liikevoiton lasku johtuu pääosin vertailukautta heikommasta bruttokatteesta. Muutosta selittää valtaosaltaan viime vuoden alun COVID-19-pandemiasta johtunut myynnin erittäin suuri volyymi, joka osittain myös painottui keskimääräistä korkeakatteisempiin tuotteisiin kuten Dexdor ja Simdax. Liiketoiminnan kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat pääosin COVID-19-pandemian vuoksi vertailukautta pienemmät, mikä hidasti liikevoiton laskua.

Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet etenivät katsauskaudella odotetusti, vaikka meneillään oleva pandemia edelleen teettääkin projekteissa ylimääräistä työtä. Esimerkiksi potilasrekrytointi on päästy aloittamaan ODM-208-hankkeen kliinisen vaiheen II –tutkimuksessa sekä yhdessä Bayerin kanssa darolutamidilla tehtävässä kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimuksessa.

Lääketeollisuuden globaalit toimitusketjut ovat toimineet Orionin kannalta kohtuullisen hyvin koko pandemian ajan, eikä pelättyjä katkoksia tai puutteita ole toistaiseksi Orionilla koettu. Tällä hetkellä tiedossamme ei myöskään ole katkoja tai puutteita, jotka vaikuttaisivat loppuvuoden 2021 näkymään. Pandemian pitkittyessä esiin on nousemassa kuitenkin huolia, jotka liittyvät laajemmin hyödykkeiden ja raaka-aineiden globaaleihin toimitus- ja logistiikkaketjuihin. Niiden kokemilla häiriöillä voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna.

Katsauskaudella olemme jatkaneet määrätietoista työtä Orionin strategisen kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Tulevan orgaanisen kasvun rakentamisen lisäksi olemme viime vuosina lisänneet resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja arvioimme jatkuvasti mahdollisia tuote- ja yrityskauppakohteita.”

Näkymäarvio vuodelle 2021 (annettu 9.2.2021)

Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020

(liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020

(liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

Liite