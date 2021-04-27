Bitwats开启加密货币挖矿新时代

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纽约, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitwats正在迅速崛起，成为加密货币挖矿领域一个新兴的重要角色。凭借在仅仅一个月内即可创造100%投资回报的能力，该公司的三款多算法矿机BT、DBT和GBT已经在市场上占据一席之地。这些矿机的另一个关键特性是易于操作。



Bitwats的这些ASIC矿机的卓越盈利能力来自于极高的哈希率。哈希率指的是在工作量证明区块链上挖掘和处理交易的综合计算能力。这三款矿机可用于挖掘比特币、莱特币、以太坊和门罗币，哈希率如下所示。

BTC (TH/s) LTC (GH/s) ETH (GH/s) XMR (MH/s) BT 360 60 3 3 DBT 750 130 7 7 GBT 2250 390 21 21



根据上述数据，DBT和CBT这两种矿机的月盈利潜力总结如下。

DBT矿机：7500美元（比特币）、13000美元（莱特币）、13000美元（以太坊），以及15000美元（门罗币）

GBT矿机：22500美元（比特币）、39000美元（莱特币）、37000美元（以太坊），以及45000美元（门罗币）

在设计加密货币矿机时，Bitwats力求提供便于所有人使用的产品，包括几乎没有或根本不具备挖矿知识或经验、能力有限的加密货币爱好者。这些产品经过预先配置，客户只需插上电源即可开始获利。为了帮客户节省更多成本，Bitwats还向客户提供自己的矿池，并且不收取任何费用。

Bitwats在全球范围内提供其所有产品，但战区国家除外，保证的交货时间仅需7天。该公司为客户承担运费和海关费用。所有买家均可获得两年的产品保修服务和30天退款保证。

“缺乏加密货币挖矿的知识或经验不再是阻碍您成为挖矿爱好者的障碍。欢迎来到Bitwats世界，这是一系列先进的ASIC矿机，专为希望通过加密货币挖矿获得可靠收益的挖矿新手们而创建。我们的即插即用挖矿硬件不仅能让初学者便捷使用，而且也能为挖矿专家扩大利润提供助力，” Bitwats首席执行官Mark Williams表示。

了解更多内容，请访问 https://bitwats.com/

关于Bitwats：Bitwats成立于2016年，作为创建者的技术领袖团队曾任职世界上多家最出色的公司。该公司致力于将最新的加密货币挖矿技术带给公众，最近推出了设计精湛的先进ASIC矿机系列。与大多数其他加密货币挖矿硬件制造商不同，Bitwats始终努力为所有人实现加密货币挖矿的简易性和盈利性，无论其经验和知识水平如何。