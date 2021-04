Kansaneläkelaitos irtisanoi sopimuksen hallinnollisesta asianhallintaratkaisusta Innofactorin kanssa

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 27.4.2021 klo 15.00

Innofactor on 4.3.2020 ilmoittanut pörssitiedotteella Kansaneläkelaitoksen (Kela) valinneen Innofactorin hallinnollisen asianhallintaratkaisun SaaS-palvelun toimittajaksi. Hankinnan arvioiduksi kokonaisarvoksi sopimuskaudelle (mukaan lukien järjestelmän ylläpito) on ilmoitettu noin 1 050 000 euroa.

Kela on 27.4.2021 irtisanonut sopimuksen hallinnollisesta asianhallintaratkaisusta Innofactorista johtumattomasta syystä. Irtisanominen johtuu Kelan sisäisten pilvipalvelulinjausten muutoksesta. Uusien linjausten mukaisesti Kela katsoo, että se ei voi laittaa toimituksessa kaavaillun kaltaista tietomassaa pilvipalveluun.

Kelan irtisanomispäätöksestä johtuen Innofactor arvioi sille jäävän saamatta järjestelmän ylläpidosta noin 0,5 miljoonaa euroa hankinnan alkuperäisestä arvioidusta kokonaisarvosta. Tällä ei ole vaikutusta Innofactorin vuoden 2021 ohjeistukseen eikä pitkän tähtäimen taloudellisiin tavoitteisiin.

Espoossa 27.4.2021

INNOFACTOR OYJ

