Agir ensemble – Postulez dès maintenant

L'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) et BMW Group ont créé le Prix de l'innovation interculturelle, qui promeut le dialogue interculturel depuis dix ans





Pour marquer son dixième anniversaire, les entreprises du monde entier sont invitées à soumettre des projets innovants qui seront évalués pour peut-être remporter le prix (date limite : le 27 mai 2021)





Les dix lauréats recevront un total de 200 000 USD d'aide financière





L'accent est mis sur les projets visant à promouvoir la diversité, l'intégration et l'inclusion sociale



MUNICH et NEW YORK, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis dix ans, l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) et BMW Group invitent les entreprises du monde entier à se porter candidates pour le Prix de l'innovation interculturelle. Les deux partenaires utilisent ce prix pour soutenir des projets innovants visant à promouvoir la compréhension interculturelle.

« Célébrant dix années de ce partenariat sans cesse croissant entre l'UNAOC et BMW Group, et désormais avec le soutien d'Accenture, nous continuerons de collaborer pour amplifier le travail des innovateurs sociaux de pointe et promouvoir les sociétés inclusives et la diversité », a déclaré M. Miguel Ángel Moratinos, haut représentant de l'UNAOC.

« Au cours de notre année anniversaire, non seulement nous célébrons un partenariat très fructueux, mais nous utilisons également une fois de plus le Prix de l'innovation interculturelle pour appeler au sentiment de communauté des gens », a déclaré Ilka Horstmeier, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des ressources humaines et nouvelle marraine du Prix de l'innovation interculturelle. Cela prend une toute nouvelle signification face à la Covid-19. Comme l'a déclaré Mme Horstmeier, « Nous ne pouvons relever les défis supplémentaires de la pandémie qu'en agissant ensemble. »

Recherchés : des projets pour une société inclusive et diversifiée

Cette année, l'accent sera principalement mis sur les projets de promotion de l'égalité des sexes, de lutte contre l'extrémisme violent, la haine et les préjugés et de défense de l'art, de la culture et du sport en tant que moyens de cohésion sociale et de diversité.

Pour tirer parti de l'impact social des projets sélectionnés, les dix finalistes recevront la même aide financière. C'est pourquoi, avec le soutien d'Accenture, les partenaires ont augmenté le prix financier à 200 000 USD. En outre, les finalistes recevront des conseils individuels et professionnels et participeront à divers ateliers et sessions de formation.

Les entreprises intéressées devront soumettre leur demande avant 17h00 (EDT) le jeudi 27 mai 2021, à l'adresse www.interculturalinnovation.org .

Contact :

Milena Pighi, affaires institutionnelles et gouvernementales de BMW Group, porte-parole RSE

Contact +49-89-382-66563 ; Milena.PA.Pighi@bmw.de

https://www.bmwgroup.com