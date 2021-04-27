共同采取行动——立即申请

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联合国不同文明联盟和BMW Group创建的跨文化创新奖在过去十年间促进文化间对话





为纪念奖项创建十周年，世界各地的组织获邀提交创新项目参与奖项评选（截止日期：2021年5月27日）





十个获奖项目将获得总共20万美元的财政资助





关注重点是致力于促进多样性、融合和社会包容的项目



慕尼黑和纽约, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 过去十年间，联合国不同文明联盟（UNAOC）和BMW Group邀请世界各地的组织来申请跨文化创新奖。这两个合作伙伴机构利用这一奖项为促进跨文化理解的创新项目提供支持。

“UNAOC与BMW Group之间这一不断发展的合作已创立十年，现在更得到了Accenture的支持，我们将继续协作，扩大增强领先的社会创新者的工作，促进社会的多样性和包容性，” UNAOC高级代表Miguel Ángel Moratinos先生表示。

“在创立十周年之际，我们不仅要庆祝这项卓有成效的合作，而且还要再次利用跨文化创新奖来唤起人们的群体感，” BMW AG负责人力资源的管理委员会成员、跨文化创新奖新任负责人Ilka Horstmeier表示。在应对新冠疫情的时期，这项工作有了全新意义。正如Horstmeier所说：“只有通过共同采取行动，我们才能应对疫情带来的更多挑战。”

招募：促进社会包容性和多元化的项目

今年的主要关注项目将涉及促进两性平等、打击暴力极端主义、仇恨和偏见，以及倡导将艺术、文化和体育作为载体来促进社会凝聚力和多样性。

为了充分利用获选项目的社会影响，全部10个入围项目都将获得同样的财务援助。因此，在Accenture的支持下，合作机构已将奖金额增加到20万美元。此外，入围者将得到个人和专业咨询服务，并参加多项培训课程和讲习班。

有意参与的组织须于 2021年5月27日星期四北美东部夏令时下午5:00前通过以下网站提交申请： www.interculturalinnovation.org 。

联系方式：

Milena Pighi，BMW Group企业和政府事务部，CSR发言人

联系方式： +49-89-382-66563；Milena.PA.Pighi@bmw.de

https://www.bmwgroup.com