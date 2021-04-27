齊來採取行動 – 立即申請

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聯合國文明聯盟 (UNAOC) 和 BMW Group 設立「跨文化創新獎」，旨在促進跨文化對話已有十年之久。





為紀念成立十週年，誠邀世界各地組織提交創新項目參與獎項遴選（截止日期：2021 年 5 月 27 日）





十位獲獎者將獲得總值 200,000 美元的財務資助





重點是致力促進多元、融合和社會共融的項目



慕尼黑和紐約, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在過去十年，聯合國文明聯盟 (UNAOC) 和 BMW Group 邀請世界各地的組織申請「跨文化創新獎」。兩家合作夥伴已利用該獎項來支援促進理解跨文化的創新項目。

UNAOC 高級代表 Miguel Ángel Moratinos 先生表示：「在慶祝 UNAOC 與 BMW Group 十年間不斷發展的伙伴關係之際，現在在 Accenture 的支援下，我們將繼續合作，宣揚尖端社會創新者的工作，促進多元和共融的社會。

BMW AG 管理委員會成員兼跨文化創新獎人力資源及新贊助人負責人 Ilka Horstmeier 表示：「在這紀念之年，我們不僅慶祝非常成功的合作夥伴關係，而且還將再次利用『跨文化創新獎』來喚起人們對社區的感覺。面對 2019 冠狀病毒病，這具有全新的含義。Horstmeier 說：「我們只有共同採取行動，才能應對疫情帶來的更多挑戰。」

所想：為一個共融和多元社會而開展的項目

今年，重點將主要放在促進性別平等，打擊暴力極端主義、仇恨和偏見、倡導藝術、文化和體育作為社會凝聚力和多元工具的項目。

為了充分利用所選項目的社會影響力，所有十名決賽入圍者都將獲得相同的財務資助。因此，在 Accenture 的支援下，合作夥伴將財務獎勵增至 200,000 美元。此外，決賽入圍者還將獲得個人和專業諮詢，並參加各種培訓課程和工作坊。

有興趣的組織請於 2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 5 時 （北美東部夏令時間）前提交申請，網址：www.interculturalinnovation.org。

聯絡人：

BMW Group 企業及政府事務部企業社會責任發言人 Milena Pighi

電話： +49-89-382-66563 | 電郵：Milena.PA.Pighi@bmw.de



UNAOC 計劃協調員 Alessandro Girola

電話：+1 (929) 274-6217 | 電郵： alessandrog@unops.org

https://www.unaoc.org