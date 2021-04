Terranueva annonce des changements au sein de son équipe de direction et de son Conseil d’administration

English French

MONTRÉAL, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d’administration de Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la nomination de Jean-Luc Landry à titre Président exécutif du conseil d’administration et Chef de la direction, de Gérard Landry à titre de Président et Chef des opérations et administrateur et de Sylvain Tremblay à titre d’administrateur.



« Terranueva possède les assises nécessaires pour réaliser sa vision et ses objectifs stratégiques et je suis enthousiaste que ces changements organisationnels permettront d’accélérer son développement », a affirmé Jean-Landry suivant cette annonce.

Suite à ces changements organisationnels et à l’évolution de son plan stratégique, Terranueva annonce le départ immédiat de Messieurs Louis Doyle, Alain Bureau et Patrice Boily, tous administrateurs de la Société, ainsi que de Peter Polatos à titre de Président et Chef de la direction par intérim. M. Polatos demeure toutefois administrateur au sein du Conseil d’administration de la Société. La direction de Terranueva les remercie tous et chacun pour leur contribution depuis les débuts de l’inscription de la Société à la cote du CSE.

À propos de Jean-Luc Landry

M. Landry agit à titre d’administrateur de Corporation de Sécurité Garda World depuis 2002 et occupe présentement le poste d’administrateur en chef. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques du Collège Sainte-Marie et possède une scolarité de maîtrise en économie de l’Université d’Ottawa. M. Landry est Associé et Vice-Président du Conseil d'administration de Nymbus, une société de gestion discrétionnaire de portefeuille, et de Northstone Power Corp., une société qui produit de l’électricité en Alberta. Jusqu’à récemment il était aussi Président de Gestion de portefeuille Landry Inc. et Président du conseil d’administration de Technoparc Montréal. M. Landry a commencé sa carrière comme analyste en économie à Sun Life du Canada. Il a ensuite participé à la fondation de Canagex Placements ltée où il y gèrera la répartition d’actifs et les portefeuilles d’obligations à titre de Vice-président. En 1978, il devient responsable des financements gouvernementaux au sein de la firme Lévesque Beaubien, société de courtage en valeurs mobilières. En 1981, il joint l’équipe de Bolton Tremblay en tant que Vice-président et gestionnaire de portefeuilles et en devient le Président en 1987. Suite à la fusion de Bolton Tremblay et Montrusco et Associés, M. Landry occupera le poste de Président et chef de la direction de Montrusco Bolton de 1999 à mai 2000.

À propos de Gérard Landry

M. Landry, ing. fut vice- président puis président et actionnaire principal de la firme X-Per-X inc pendant 30 années, une société devenue renommée à l’international spécialisée dans l'inspection, la surveillance de projets et le contrôle qualité de produits métalliques et électriques, ainsi que l'ingénierie des matériaux. Il a participé activement à la gestion et au développement des affaires pendant une trentaine d'années, dans des domaines très variés, tels que la surveillance de fabrication en usine, la métallurgie, le contrôle non-destructifs, l’inspection de soudage. M. Landry est actuellement vice-président de B2MA inc. et occupait auparavant le poste de directeur des ventes et du développement commercial pour la division québécoise de la multinationale SGS, deux entreprises également spécialisées dans la surveillance de fabrication et l’inspection des équipements et des infrastructures. M. Landry est aussi spécialiste en contrôle par ultrasons de voies ferrées. Par ailleurs, il fut régulièrement consultant et présentateurs de séminaires en entreprises renommées en essais non-destructifs. M. Landry a aussi enseigné à titre de chargé de cours durant de nombreuses années à l'École Polytechnique de Montréal en génie des matériaux et en génie aérospatial. M. Landry est titulaire d’un baccalauréat en génie physique de l’École Polytechnique de Montréal et membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

À propos de Sylvain Tremblay

Sylvain Tremblay compte plus de 30 ans d’expériences dans le domaine de la construction, à titre de président de Groupe Immobilier SMB Inc., de Construction SMB Dallaire Inc. et Immeubles Locasa Inc. M. Tremblay est promoteur, propriétaire immobilier et constructeur d’expérience. Au cours de sa carrière, il a participé activement à la construction de plusieurs milliers unités d’habitations. M. Tremblay fut très impliqué dans l’industrie de la construction, en particulier par son dévouement de plus d’une dizaine d’années auprès de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec Inc. (« APCHQ ») qui compte 18 000 membres entrepreneurs. Il en fut, à un moment ou un autre, administrateur, président régional de Québec, administrateur de La garantie des bâtiments résidentiels neufs de L'APCHQ Inc. ( « GMN »), administrateur de La Garantie des immeubles résidentiels inc. (faisant aussi affaire sous le nom « GIR ») , président du comité de gouvernance et d’éthique et a finalement conclu ce parcours en étant dédié au poste de Président provincial de l’APCHQ.

Son parcours professionnel l’a amené à construire des habitations en Allemagne et au Japon entre 1994 et 1997, où plus de 50 maisons ont été exportées et construites en sol étranger. Ces années d’expérience lui ont permis d’acquérir une compréhension assurée du monde des affaires, des entrepreneurs, des structures de financements et des conseils d’administration.

À PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s’appuie sur la recherche et développement, l’innovation et l’efficacité opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l’industrie émergente du cannabis. Son objectif est de fournir sur le marché canadien comme à l’international, du cannabis médicinal et récréatif de première qualité. Pour atteindre son objectif, Terranueva met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

La CSE et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la CSE) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Jean-Luc Landry, Président exécutif du Conseil

Téléphone : (450) 591-1011