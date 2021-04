Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest den 27. april 2021

København Ø, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.



Årsrapport og udbytte

Årsrapporten for 2020 blev godkendt, herunder bestyrelsens honorar. Endvidere godkendtes forslag om udbetaling af nedenstående udbytter udtrykt i kr. pr. andel.

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest ISIN 2020



(kr. pr. bevis) Korte Obligationer Etik DK0060232312 1,20 Lange Obligationer Etik DK0015974778 8,80 Nordiske Aktier Etik DK0010237569 3,60 Europæiske Aktier Etik DK0010244854 0,90 Globale Aktier Etik DK0010270693 8,80 Mix Etik DK0016195431 7,40 Mix Offensiv Etik DK0010289602 15,00 Mix Defensiv Etik DK0060541613 0,00 Virksomhedsobligationer Etik DK0060689289 0,60 Europæisk Højrente Etik DK0060872216 2,40

Bortset fra følgende afdelinger blev udbytterne udbetalt aconto den 11. februar 2021:

Virksomhedsobligationer Etik

Europæiske Højrente Etik

For de to anførte afdelinger var sidste dag for handel med ret til udbytte den 27. april 2021. Første dag med handlen eksklusiv ret til udbytte er den 28. april 2021.

Investorerne i de to afdelinger vil have udbytterne til rådighed den 3. maj 2021.

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.



Valg til bestyrelsen

Anne Mette Barfod og Helle M. Breinholt blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Anne Mette Barfod som formand og Helle M. Breinholt som næstformand.



Valg af revisorer

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg blev genvalgt som revisor.





Med venlig hilsen



Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

c/o BI Management A/S

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø