København Ø, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest offentliggøres dags dato.

Dokumentet kan downloades fra www.invest.almbrand.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.



Prospektet er opdateret med regnskabstal fra årsrapporten 2020 samt depotselskabets ejerandel i BI Holding A/S,



Med venlig hilsen

BI Management A/S





Martin Fjordlund Smidt

Direktør

Vedhæftet fil