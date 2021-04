TouchUp! Une borne d’enregistrement intelligente, sans contact, pour accueillir employés et visiteurs de façon sécuritaire

English French

MONTRÉAL, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thingsfactory commercialise aujourd’hui TouchUp!, une borne d’enregistrement intelligente sans contact. Basée sur la toute nouvelle technologie Leap Motion™, TouchUp! offre une solution de prévention supplémentaire pour la mise en application d’un processus responsable de santé et sécurité en entreprises et dans les lieux publics fréquentés. Grâce à un écran tactile sans contact, il sera dorénavant possible de remplir efficacement et rapidement les questionnaires sanitaires exigés par certains milieux, et ce, sans avoir à manipuler du matériel partagé.



Utiliser les doigts en mode virtuel

Conçue en réponse à la crise de la COVID-19, TouchUp! est dotée d’un écran intelligent de 27 pouces sans contact. L’écran permet de diffuser de l’information et de remplir un questionnaire sanitaire pour les sites où les mesures de santé exigent qu’un document de ce type soit rempli.

Cet écran développé en mode Agile™ par l’équipe de concepteurs de Thingsfactory permet d’utiliser les doigts en mode virtuel pour interagir avec l’écran. Cette nouvelle technologie de détection visuelle du geste permet de remplacer les formulaires papier, mais aussi les écrans tactiles, le clavier et les souris pour une plus grande protection contre les infections.

Polyvalente et facile à utiliser

Munie d’un ordinateur équipé d’un puissant processeur d’intelligence artificielle de détection de mouvement et fonctionnant sur MS-Windows 10, la borne intelligente TouchUp! s’installe en moins de 5 minutes et peut être reliée à un réseau informatique ou être utilisée sur un réseau LTE cellulaire.

Le logiciel développé par Thingsfactory permet aux visiteurs et aux employés de s’identifier et de répondre au questionnaire sanitaire, ou tout autre formulaire, à raison d’un employé ou d’un visiteur toutes les 30 secondes.

Pour un contrôle de santé supplémentaire, TouchUp! peut-être jumelée au détecteur de fièvre intelligent HeatUp!. Ce détecteur de fièvre à la fine pointe de la technologie utilise la téléthermographie et prend la température à l’endroit le plus chaud du visage, avec une précision d’un dixième de degré.

Une solution pour limiter les contacts

Cette nouvelle technologie de détection visuelle du geste, basée sur une technologie novatrice de réalité virtuelle, réduit considérablement les interactions et les contacts avec des objets et s’impose comme une solution de prévention d’avenir pour réduire les risques de contamination et la propagation de virus en entreprises et dans les lieux publics.

Thingsfactory est d’ailleurs en discussion avec le US Department of Homeland Security aux États-Unis pour la réalisation d’un projet pilote de bornes d’enregistrement intelligentes sans contact dans des aéroports.

L’innovation au cœur de l’ADN de Thingsfactory

Touchup! confirme la lancée de Thingsfactory alors que 2021 s’annonce être une année prometteuse pour la firme. En l’espace d’un trimestre, la start-up montréalaise a commercialisé deux nouveaux produits pour BuildUp! et HeatUp! pour bétail, une technologie pour laquelle elle vient de conclure une entente de projet pilote avec le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ).

Citation

« Depuis le début de la pandémie, Thingsfactory met à profit son expertise en intelligence des objets et en intelligence artificielle pour développer des solutions qui permettront de réduire la contamination et la propagation de virus. La borne intelligente sans contact ToucUp! fait partie de ces innovations. C’est pour nous une grande fierté de constater que le travail de notre équipe peut faire une réelle différence pour offrir des lieux publics et des milieux de travail sécuritaires pour la santé. »



– Pierre Gauvin, fondateur et directeur général Thingsfactory

À propos de Thingsfactory

Fondée en 2017, Thingsfactory est une entreprise montréalaise qui se spécialise dans le développement de produits utilisant l’Internet des objets (IdO) et l’intelligence artificielle (IA) à des fins de surveillance en temps réel. Thingsfactory innove sans cesse pour développer et commercialiser des produits qui contribuent à prévenir les pertes matérielles, financières et humaines.

thingsfactory.com

Pour tout renseignement ou entrevue

Mélissa Bradette,

TACT

Cellulaire : 418-540-0324

mbradette@tactconseil.ca

Source : Thingsfactory