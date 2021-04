English French

Communiqué de presse

27 avril 2021 - N° 9

SCOR accélère sa transition vers la Neutralité Carbone, et annonce des objectifs ambitieux de réduction carbone pour son portefeuille d’investissement

Dans le cadre de son engagement d’atteindre la Neutralité Carbone de ses investissements d’ici 2050, SCOR annonce qu’il réduira l’intensité carbone de son portefeuille d’obligations d’entreprises et actions cotées de 27 % d’ici 20251. Cet objectif intermédiaire, calculé sur une base scientifique et défini conformément au protocole initial de fixation des objectifs 2025 développé par la Net-Zero Asset Owner Alliance, sera atteint via la sélection des entreprises des secteurs à forte émission les mieux classées en termes d’impact effectif sur l’économie réelle. Le Groupe fera régulièrement état des progrès réalisés en parfaite transparence.

Le Groupe annonce également la publication de son Rapport d'investissement responsable 2020, en démontrant des progrès significatifs tant dans l’amélioration de la résilience que dans le suivi de l’impact des décisions d’investissement.

François de Varenne, Président du Directoire de SCOR Global Investments, déclare : « SCOR a, ces dernières années, fait la preuve de son fort engagement dans la lutte contre le changement climatique et de sa prise en compte des aspects sociétaux, environnementaux et de gouvernance dans ses décisions d’investissement. En tant qu’investisseur responsable, SCOR Global Investments a, en 2020, rejoint la « Net-Zero Asset Owner Alliance » et a signé l’Engagement de la Finance pour la Biodiversité (« Finance for Biodiversity Pledge »). L’annonce de ces nouveaux objectifs intermédiaires de Neutralité Carbone constitue une avancée supplémentaire dans notre engagement en faveur du financement du développement durable de l’économie et de notre société. »

*

* *

Contacts

Communications

Jérôme Guilbert

+33 (0)1 58 44 79 19

jguilbert@scor.com

Relations Investisseurs

Olivier Armengaud

+33 (0)1 58 44 86 12

oarmengaud@scor.com

www.scor.com

LinkedIn: SCOR | Twitter: @SCOR_SE

SCOR, un réassureur mondial de premier plan

Quatrième réassureur mondial, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

SCOR offre à ses clients un niveau de sécurité optimal, comme le confirme sa notation de AA- attribuée par les agences de notation S&P, Moody’s, Fitch et AM Best. Le Groupe a enregistré plus de 16 milliards d’euros de primes en 2020. Représenté à travers 36 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com

1 Intensité carbone calculée sur les périmètres 1, 2 et 3 à la fin de l'année 2024 par rapport à la fin de l'année 2019

Pièce jointe