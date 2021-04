English French

Paris, le 27 avril 2021 – 17h35

Coface enregistre un bon début d’année avec un résultat net de 56,4 M€

Chiffre d’affaires : 378 M€, en hausse de 4,2% à périmètre et taux de change constants

L’assurance-crédit progresse de 6,1% à changes constants, bénéficiant de la stabilisation de l’activité client

La rétention client reste proche des records ; l’effet prix est positif (+2,9%)

Les services d’information poursuivent leur croissance (+9% à changes constants)

L’affacturage et le recouvrement de créances enregistrent des volumes en baisse

Ratio de sinistralité net à 2 4 , 5 %, en amélioration de 32 , 6 p p t s ; ratio combiné net à 52 , 8 % et 61,1% hors effet des schémas gouvernementaux Ratio de sinistralité brut (29,5%) en amélioration de 25,7 ppts ; faiblesse des sinistres dans toutes les régions Ratio de coûts net en amélioration de 1,5 ppt à 28,3% en raison d’un strict contrôle des coûts et de la croissance des revenus Les schémas gouvernementaux ont réduit le résultat avant impôt de 15 M€

Résultat net ( part du groupe ) de 56 , 4 M€ multiplié par plus de 4 sur un an et en hausse de 55% par rapport au T1-2019

Le RoATE 1 annualisé ressort à 12 , 0 % , bénéficiant du niveau extraordinairement faible des sinistres

Solvabilité financière confortée ; Fitch relève les perspectives de la notation à stable Coface poursuit l’ex écution de sa stratégie avec la nomination d’un Responsable des Opérations (COO)







Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 31 mars 2020.

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Nos résultats du premier trimestre traduisent la poursuite de nos bonnes performances opérationnelles et d’un environnement tout à fait exceptionnel puisque le nombre de défaillances d’entreprises dans le monde a baissé. Nous anticipons une remontée des défaillances qui interviendra lors de la sortie de la crise sanitaire et du retrait attendu des mesures exceptionnelles de soutien à l’économie.

Dans un contexte de rebond économique vigoureux mais très différencié selon les secteurs ou les régions, nous accompagnons la reprise d’activité de nos clients puisque nos expositions sont en hausse de +2,7% au cours du premier trimestre avec un niveau d’actions de prévention revenu au niveau d’avant crise. Nous poursuivons également notre coopération avec les Etats pour accompagner la sortie des schémas gouvernementaux au titre desquels nous avons versé 15 M€ au premier trimestre.

Enfin, nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan stratégique et continuons de renforcer notre efficacité opérationnelle et la qualité du service rendu à nos clients avec la nomination d’un Directeur des Opérations pour le groupe. »

Chiffres clés au 31 mars 2021

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 31 mars 2021 (non-audités) lors de sa réunion du 27 avril 2021.

Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 23 avril 2021.

Eléments du compte de résultat en M€ T1-20 T1-21 Variation %

ex. FX* Primes brutes acquises 301,2 312,1 +3,6% +6,1% Revenus des activité de services 69,3 65,9 -4,9% -3,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 370,5 377,9 +2,0% +4,2% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 28,2 74,3 +163,1% +185,7% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 2,7 5,7 +113,7% +111,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 30,9 80,0 +158,8% +184,9% Autres produits et charges opérationnels -0,2 -0,4 +95,5% -13,0% RESULTAT OPERATIONNEL 30,7 79,6 +159,2% +185,5% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 12,7 56,4 +345,1% +452,0% Ratios clés T1-20 T1-21 Variation %

ex. FX* Ratio de sinistralité net de réassurance 57,1% 24,5% -32,6 ppts Ratio de coûts net de réassurance 29,7% 28,3% -1,5 ppt RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 86,8% 52,8% -34,0 ppts Eléments du bilan en M€ T1-20 T1-21 Variation %

ex. FX* Capitaux propres part du Groupe 1 854,7 2 049,3 +10,5%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires





Coface a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 377,9 M€, en hausse de +4,2% à taux de change et périmètres constants par rapport au T1-2020. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires progresse de +2,0%.

La croissance de l’activité des clients de Coface a un impact positif de +0,2% sur le trimestre et marque une légère inflexion par rapport à l’année 2020 tandis que les prix progressent de 2,9% suite aux initiatives de re-tarification du portefeuille entreprises en 2020 au vue de la crise économique.

Le taux de rétention reste élevé dans la plupart des régions et atteint 93,8% pour le groupe, niveau en léger repli par rapport au record atteint au T1-2020 (94,3%). Les affaires nouvelles enregistrent un total de 40 M€, en baisse de 11 M€ par rapport à 2020, qui constituait un nouveau record pour le groupe. Par rapport à 2019, les affaires nouvelles progressent de 5 M€.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris le cautionnement et le Single Risk) progresse de +6,1% à périmètre et taux de change constants par rapport au T1-2020 bénéficiant notamment de la stabilisation de l’activité des clients, d’un haut niveau de rétention et de l’amélioration de la dynamique tarifaire impulsée en 2020.

Le chiffre d’affaires des autres activités (affacturage et services) est en baisse de -1,6% par rapport au T1-2020 sous l’effet de la baisse des revenus de l’affacturage en Allemagne dans un contexte de faiblesse des volumes, ainsi que de la baisse des revenus de recouvrement de créances. Les revenus des services d’information poursuivent leur croissance à +9% à changes constants.

Chiffre d'affaires en M€ T1-20 T1-21 Variation % ex. FX1 Europe du Nord 81,5 82,2 +0,9% -2,2% Europe de l'Ouest 71,8 75,5 +5,1% +5,5% Europe Centrale et de l'Est 37,6 36,6 -2,7% +1,0% Méditerranée & Afrique 102,1 106,5 +4,3% +6,1% Amérique du Nord 34,7 32,7 -5,7% +2,2% Amérique Latine 17,0 16,0 -5,8% +12,5% Asie Pacifique 25,7 28,3 +10,3% +16,3% Chiffre d'affaires consolidé 370,4 377,9 +2,0% +4,2%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires augmente de +0,9% à taux de change courants mais baisse de - 2,2% à changes constants. Les affaires nouvelles progressent mais l’activité client reste inférieure aux attentes. La faible sinistralité se traduit par des ristournes de primes en hausse. Les revenus de l’affacturage baissent sous l’effet de la faiblesse des volumes financés.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires progresse de +5,1% et de +5,5% à taux de change constants. Le portefeuille bénéficie des efforts de re-tarification et de la stabilisation de l’activité client, partiellement compensée par une hausse des ristournes de primes.

En Europe Centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en baisse de -2,7% en données publiées mais en progression de +1,0% à taux de change et périmètre constants, principalement en raison de la croissance des accessoires de primes et des revenus de services, compensés par des ristournes de primes plus élevées.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +4,3% et de +6,1% à taux de change constants, grâce à la progression des primes d’assurance.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires est en baisse de -5,7% en données publiées mais en hausse de +2,2% à taux de change constants. Les primes progressent tant en assurance-crédit qu’en Single Risk.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires est en baisse de -5,8% en courant mais progresse de +12,5% à taux de change constants. Le portefeuille bénéficie d’importants ajustements tarifaires à la hausse dans un contexte de risques toujours difficile, ainsi que d’une stabilisation de l’activité clients.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en progression de +10,3% en courant et de +16,3% à taux de change constants. La région bénéficie d’un bon niveau d’affaires nouvelles, d’une forte rétention et de la progression de l’activité clients dans une zone connaissant actuellement assez peu de restrictions.

2. Résultat





Ratio combiné





Le ratio combiné net de réassurance s’est établi à 52,8% au T1-2021 (en amélioration de 34,0 ppts sur un an et de 5,5 ppts par rapport au trimestre précédent). Hors effet des plans gouvernementaux, le ratio combiné net est de 61,1%, en amélioration de 25,7 ppts sur un an.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 29,5%, une amélioration de 25,7 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette amélioration reflète une absence de sinistres de taille importante ainsi qu’une faible sinistralité de fréquence dans l’ensemble des zones géographiques.

La politique de provisionnement du Groupe est inchangée. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 49,1 ppts de reprises sur antérieurs. Le ratio de sinistralité sur l’année de souscription 2021 est à 76,0%, niveau encore élevé traduisant l’anticipation par Coface d’une hausse du nombre de faillites d’entreprise lors du retrait des mesures de soutien à l’économie.

Le ratio de sinistralité net est également en amélioration à 24,5%, une amélioration de 32,6 ppts par rapport au T1-2020. Retraité de l’impact des plans gouvernementaux, le ratio aurait été de 32,4%.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts. Au premier trimestre, les coûts sont ainsi en baisse de -1,4 % (et en progression modérée de 0,7% à périmètre et changes constants). Le ratio de coûts nets baisse de 1,4 ppt à 28,3%.

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 5,7 M€ au premier trimestre, en hausse de 3 M€ par rapport au T1-20, période marquée par de fortes turbulences sur les marchés financiers.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 7,9 M€ (contre 9,4 M€ au T1-2020). Le rendement comptable1, hors plus-values et dépréciations, s’établit à 0,28% au T1-2021, est en légère baisse par rapport à l’année précédente (0,34%).

Coface poursuit progressivement la réduction de son excédent de liquidité, conséquence du programme de réduction des risques initié au début de la crise sanitaire.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 79,6 M€ sur le T1-2021, soit plus du double par rapport à l’année précédente, suite principalement à l’amélioration du ratio de sinistralité.

Le taux d’imposition effectif atteint 25% contre 50% au T1-2020.

Au total, le résultat net (part du groupe) s’élève à 56,4 M€.

3. Capitaux propres





Au 31 mars 2021, les capitaux propres du groupe s’établissent à 2 049,5 M€, en hausse de 50,9 M€, soit +2,5% (1 998,6 M€ au 31 décembre 2020).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 56,4 M€ compensé par des ajustements négatifs sur la juste valeur des placements (6,2 M€).

Le rendement sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 12,0% pour le premier trimestre 2021.

4. Perspectives





Le premier trimestre de l’année a vu la mise en place progressive de campagnes de vaccination marquées par des aléas dans le choix des vaccins et de la mise en œuvre de ces programmes. Cependant, de nombreux pays ont dû continuer de recourir à de nouvelles mesures de ralentissement de l’épidémie.

L’activité économique a atteint de nouveau records dans les pays peu touchés par l’épidémie (Asie notamment) ou en phase de réouverture (Etats-Unis) provoquant des tensions dans le secteur du transport, des semi-conducteurs ou de certaines matières premières. Le vote de plans de relance importants a renforcé les attentes de reprises et provoqué un réveil des anticipations inflationnistes.

Fort d’un bilan solide et d’une politique de souscription rigoureuse, Coface est bien positionné pour accompagner ses clients dans cette phase de reprise attendue.

Coface poursuit également ses investissements et son développement dans le cadre de son plan stratégique, en particulier dans le métier de l’information.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier trimestre 2021 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le 27 avril à 18h00 (Paris).

Elle sera accessible en composant l’un des numéros suivants :

+ 33 ( 1 ) 72 72 74 03 (France) ;

(France) ; + 44 207 1943 759 (Royaume-Uni) ;

(Royaume-Uni) ; +1 646 722 4916 (Etats-Unis).





Le code d’accès pour les participants est : 76744830#

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€ T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 T1-21 % % ex.

FX Primes brutes acquises 301,2 297,9 298,1 307,2 312,1 +3,6% +6,1% Revenus des activités de services 69,3 56,3 59,7 61,3 65,9 -4,9% -3,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 370,5 354,2 357,8 368,4 377,9 +2,0% +4,2% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 28,2 12,1 34,2 52,7 74,3 +163,1% +185,7% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 2,7 14,0 6,7 3,4 5,7 +113,7% +111,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 30,9 26,2 40,9 56,2 80,0 +158,8% +184,9% Autres produits et charges opérationnels -0,2 -1,6 -0,6 -11,4 -0,4 +95,5% -13,0% RESULTAT OPERATIONNEL 30,7 24,6 40,3 44,8 79,6 +159,2% +185,5% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 12,7 11,3 28,5 30,5 56,4 +345,1% +452,0% Taux d'impôt sur les résultats 50,5% 39,9% 42,4% 24,5% 24,6%

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€ T1-20 S1-20 9M-20 2020 T1-21 % % ex.

FX Primes brutes acquises 301,2 599,1 897,2 1 204,3 312,1 +3,6% +6,1% Revenus des activités de services 69,3 125,5 185,3 246,5 65,9 -4,9% -3,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 370,5 724,6 1 082,4 1 450,9 377,9 +2,0% +4,2% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 28,2 40,4 74,6 127,3 74,3 +163,1% +185,7% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 2,7 16,7 23,5 26,9 5,7 +113,7% +111,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 30,9 57,1 98,1 154,2 80,0 +158,8% +184,9% Autres produits et charges opérationnels -0,2 -1,8 -2,4 -13,8 -0,4 +95,5% +85,9% RESULTAT OPERATIONNEL 30,7 55,4 95,7 140,4 79,6 +159,2% +185,5% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 12,7 24,0 52,4 82,9 56,4 +345,1% +452,0% Taux d'impôt sur les résultats 50,5% 46,0% 44,4% 37,4% 24,6%

* Hors effet périmètre

CONTACTS MEDIA RELATIONS







Saphia GAOUAOUI

T. +33 (0)1 49 02 14 91

saphia.gaouaoui@coface.com







Amélie RIVENET

T. +33 (0)7 64 44 65 83

amélie.rivenet@coface.com ANALYSTS / INVESTORS







Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com







Benoit CHASTEL

T. +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2021 (sous réserve de modifications)

Assemblée Générale 2020 : 12 mai 2021

Résultats S1-2021 : 28 juillet 2021, après bourse

Résultats 9M-2021 : 28 octobre 2021, après bourse

INFORMATION FINANCIÈRE

Ce communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires intégrales de COFACE SA,

sont disponibles sur le site Internet du Groupe :

http://www.coface.com/Investors

Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM),

Veuillez-vous référer à notre rapport financier semestriel pour le S1-2020 et à notre document de référence universel 2020.





Coface: for trade

Avec 75 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2020, Coface comptait ~4 450 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45 €Mds.







www.coface.com









COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2020 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2021 sous le numéro D.21-0233, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 Rentabilité moyenne des fonds propres tangibles

1 Hors effet périmètre

1 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

Pièce jointe