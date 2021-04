Kering : Communiqué - Ginevra Elkann quitte le Conseil d'administration de Kering

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27 avril 2021





GINEVRA ELKANN QUITTE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE KERING

En raison de l’évolution des fonctions qu’elle assume pour la société Exor dont elle est également administratrice et afin d’éviter tout potentiel conflit d’intérêts, Ginevra Elkann a démissionné de son mandat d’administratrice au Conseil d’administration de Kering avec effet au 27 avril 2021, ce dont le Conseil a pris acte.

François-Henri Pinault, au nom du Conseil d’administration, remercie chaleureusement Ginevra Elkann pour sa contribution aux travaux du Conseil, notamment dans le contexte de l’année écoulée.

Le Comité des nominations et de la gouvernance étudiera la question de son éventuel remplacement dans les prochaines semaines.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

Contacts

Presse

Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Analystes/investisseurs

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com

Pièce jointe