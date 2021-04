GROUPE IRD :Communiqué Post Conseil d'Administration du 27 avril 2021

GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €

40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n°456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

~ COMMUNIQUE DE PRESSE ~

Conseil d’administration du 27 avril 2021

Le Conseil d’administration de la société, tenu en présentiel et en visioconférence ce 27 avril 2021 sous la présidence de M. Jean-Pierre LETARTRE, a arrêté les comptes sociaux et consolidés du Groupe au 31 décembre 2020 qui ont été audités par les commissaires aux comptes. Ils ont été présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Le rapport financier annuel comprenant le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice 2020 ainsi que le rapport sur le gouvernement d’entreprise seront mis en ligne le 30 avril 2021 après clôture de la bourse.

Principaux évènements de l’année 2020

Création de deux comités rassemblant des administrateurs : Un Comité Stratégique (semestriel) dont l’objet est de présenter la stratégie et l’activité des différents métiers, d’analyser les évolutions de l’environnement de la société et de réfléchir aux orientations stratégiques au travers des besoins des entreprises. Un comité de stratégie financière (annuel), dont l’objet est de présenter et valider les plans prévisionnels de trésorerie pour adapter les stratégies d’allocations des ressources voire la politique d’investissement.

Signature d’un partenariat avec PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION avec pour objectifs de renforcer l’offre régionale en capital investissement aux travers de co-investissements et de développer de nouveaux services et outils.

Souscription à hauteur de 1 M€ au fonds REBOOST, géré par SIPAREX, avec participation au Conseil Stratégique, au Comité d’Investissement et participation à l’animation du FPCI par le détachement d’une salariée d’IRD GESTION.

Décision de participer à la création et à la souscription à hauteur de 10 M€ du FPCI FE2T. Ce fonds, sous gestion d’IRD GESTION et co-animé avec PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION, a pour objectif d’accompagner les entreprises en s’appuyant sur les compétences en diagnostic et en accompagnement à la transformation des entrepreneurs souscripteurs et d’une équipe d’expertise (Le Fonds sera lancé au premier semestre 2021).

Décision de participer à une souscription à hauteur de 4 M€ au FPCI FINOVAM 2, fonds successeur de FINOVAM dont le Groupe IRD était également souscripteur, sous gestion de FINOVAM GESTION, SGP dont le Groupe IRD est actionnaire (Fonds lancé au premier trimestre 2021 à destination de starts up innovantes sur l’ensemble des Hauts de France), aux côtés de FINORPA SCR, de la Région Hauts de France et de Picardie Avenir SCR.

Participation à la constitution d’AVENIR ET TERRITOIRES 3. (20 % de participation partagée entre GROUPE IRD et BATIXIS)

Emission d’obligations non convertibles souscrites par le MEDEF LILLE METROPOLE à hauteur de 1,5 M€ et ALLIANCE EMPLOI à hauteur de 2,1 M€.

Dissolution des sociétés sans activité GENERATION 2020 et EPARGNANCE, cette dernière par fusion simplifiée.

Activité

GROUPE IRD SA développe ses activités autour de trois pôles : le capital développement, l’immobilier, le conseil.

Activités de Capital Investissement

L’année 2020 a été marquée par :

Le ralentissement du marché du capital développement particulièrement sur le PME suite aux incertitudes économiques liés à la crise sanitaire et à la mise en place des dispositifs d’état de soutien financier aux entreprises avec en particulier le déploiement rapide et efficace des PGE

Le déploiement du FPCI IRD entrepreneurs (3 investissements) à la première date anniversaire du fonds, avec deux autres opérations qui avaient été validées mais des dirigeants qui ont préféré opter pour une solution « PGE »

Le lancement d’IRD CONNECT : communauté composée des 148 dirigeants des participations, des souscripteurs et les membres des comités consultatifs afin de les alimenter en informations et animer des ateliers d’échange d’expérience

La réflexion sur la mise en œuvre d’un nouveau fonds FE2T (lancement au second semestre 2021) : Fonds régional d’une taille significative destiné à faciliter la transformation des entreprises, en s’appuyant sur des entrepreneurs régionaux ayant marqué leur volonté de s’engager auprès des entreprises tant financièrement qu’en appuis stratégiques et opérationnels, une équipe d’experts sélectionnée et animée par IRD Gestion, et un partenariat opérationnel avec Picardie Investissement Gestion, pour renforcer notre présence territoriale et notre capacité à identifier des cibles.

Depuis l’origine, les sociétés développant une activité de capital investissement ont accompagné 1.000 entreprises.

Activités Immobilières

Le Groupe IRD intervient dans trois domaines : L’immobilier d’entreprises (BATIXIS et ses filiales ou sociétés liées dont AVENIR ET TERRITOIRES, A&T COMMERCES, A&T ACTIVITES, IMMOBILIERE ET TERRITOIRES, …), l’immobilier d’habitat (FORELOG) et l’aménagement de zones d’activités (AMENAGEMENT ET TERRITOIRES).

Principaux évènements marquants de l’année 2020 :

GROUPE BATIXIS / IMMOBLIERES ET TERRITOIRES

Prise de Participation à hauteur de 10% (400 K€ en Capital) dans la société AVENIR ET TERRITOIRES 3 aux côtés de GROUPE IRD (10%)

Perception de dividendes d’AVENIR ET TERRITOIRES suite aux cessions d’actifs réalisées en 2019

Fusion absorption de la Société AMENAGEMENT ET TERRITOIRES par BATIXIS fin 2020

GROUPE AVENIR ET TERRITOIRES

Arrêt de la période d’investissement pour la première foncière de bureaux AVENIR ET TERRITOIRES

A fin 2020, Le Groupe IRD était investi dans 64 opérations représentant un actif brut de 300 M€, dont quote-part IRD 139 M€, et avec une rentabilité locative moyenne de 6,70 % dont 21 SCI représentant un actif brut de 86,5 M€ dont quote-part IRD 19 M€ et 36 immeubles en direct ou au travers de foncières pour un actif brut de 193 M€ et une quote-part IRD de 100 M€.

Activité de Conseil et d’Accompagnement

IRD CONSEIL est la structure centrale de l’activité d’intermédiation et de conseil qui intervient en conseil en acquisition et cession d’entreprises (NORD TRANSMISSION), évaluation, opérations de rapprochement, diagnostic stratégique, levée de fonds et recherche de financements structurés (NORD FINANCEMENT), négociations immobilières (SOREX).

NORD TRANSMISSION a réalisé 7 opérations sur l’exercice 2020. Ces 7 entreprises transmises emploient au total 391 personnes pour un chiffre d’affaires de 76,5 M€,

NORD FINANCEMENT a concrétisé 9 opérations sur l’exercice 2020 pour un montant global de 24 M€ de financements obtenus.

SOREX a concrétisé une dizaine opérations de locations et de ventes sur l’exercice 2020.





COBOOST, société de prestations de services, intervient en accompagnement de dirigeants de TPE/PME du territoire dans leur réflexion stratégique et la mise en œuvre de leur plan de développement. En 2020, COBOOST a accompagné 13 sociétés et a réalisé un CAHT de 476 K€ contre 274 K€ en 2019 dont

6 entreprises accompagnées par Nord Création ; Diagnostics flash « Agir pour demain » ; Modules « stratégie », « Accompagnement des dirigeants », « Vision et stratégie », « Productivité », ….

7 entreprises accompagnées par Nord Croissance : Diagnostics flash « Agir pour demain » ; Modules « Gestion de projets », « Codir et Management », ….

Résultats

Un résultat net social à 2 204 K€ et un résultat net consolidé à 10 301 K€, dont part du Groupe 6.410 K€.

Compte de résultat social au 31 décembre 20 20

En milliers € 2020 2019 Chiffre d'affaires 2 600 2 582 Autres Produits d'exploitations 101 101 PRODUITS EXPLOITATIONS 2 701 2 683 Charges externes 2 720 2 948 Charges de personnel 1 183 1 046 Autres Charges d'exploitations 125 116 Impôts et taxes 179 173 Dotations aux Amortissements et aux Provisions 145 124 CHARGES D'EXPLOITATIONS 4 352 4 407 RESULTAT D'EXPLOITATION - 1 651 - 1 724 Produits Financiers 4 964 4 613 Charges Financières - 1 351 - 736 RESULTAT FINANCIER 3 613 3 877 RESULTAT AVANT IMPOT 1 962 2 153 Charges et Produits Exceptionnels 18 - 52 Impôts sur les Sociétés 225 329 RESULTAT NET 2 204 2 430





Compte de Résultat en K€ 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d'affaires 16 642 20 786 Résultat de l'activité de portefeuille 7 549 9 625 Autres Produits opérationnels 2 304 1 027 TOTAL PRODUITS OPERATIONNELS 26 495 31 437 Autres achats et charges externes - 5 233 - 9 374 Charges de personnel - 5 316 - 4 951 Impôts, taxes et versements assimilés - 1 981 - 2 123 Dotations aux Provisions 80 80 Dotations aux Amortissements - 60 - 90 Autres Charges opérationnelles - 704 - 527 TOTAL CHARGES OPERATIONNELLES - 13 214 - 16 985 RESULTAT OPERATIONNEL 13 281 14 453 Produits Financiers 3 29 Charges Financières - 2 076 - 1 986 RESULTAT FINANCIER - 2 073 - 1 957 RESULTAT COURANT 11 208 12 496 Part dans le résultat net des MEE 1 194 125 RESULTAT AVANT IMPOT 12 402 12 621 Impôts - 2 101 - 3 643 Résultat des activités destinées à être cédées - - RESULTAT DE LA PERIODE 10 301 8 977 Participations ne donnant pas le contrôle 3 891 2 525 Résultat des propriétaires de la société 6 410 6 452

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 20 20

Les produits opérationnels consolidés sont en diminution. La diminution du chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la fin de la commercialisation des terrains du programme sur la commune d’Herlies en 2019.

Le résultat opérationnel s’élève à 13 281 K€ et le résultat courant à 11 208 K€.

Le résultat consolidé s’élève à 10 301 K€, dont part des propriétaires de la société 6 410 K€.

Le total du bilan s’élevait au 31 décembre 2020 à 348 462 K€.

AGO du 22 juin 2021

Une assemblée générale ordinaire sera convoquée en présentiel le 22 juin 2020 à 14h30.

En raison des dispositions prises par les autorités par suite de la pandémie de COVID 19, les modalités d’organisation de l’assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la Société.

Compte tenu des résultats 2020 et malgré une situation économique qui impose de maintenir une grande vigilance, le Conseil propose de distribuer un dividende de 1,04 € par action (soit une distribution de 3 019 403,92 €). Etant rappelé qu’un effort avait été consenti par les actionnaires au titre de l’exercice 2019 puisqu’il n’avait pas été distribué de dividende.

Concernant les mandataires sociaux, le Conseil vous propose de renouveler les mandats d’Administrateurs de Madame Isabelle HOTTEBART – DE GRAEVE, Madame Odile MAUDENS, GPI – CITE DES ENTREPRISES, GIPEL, HOLDING MALAKOFF HUMANIS, UITH, et de ratifier la cooptation de Mesdames Blandine PESSIN – BAZIL et Caroline POISSONNIER – BRYLA.

A propos du Groupe IRD

Le Groupe IRD conçoit des réponses au profit des entreprises du territoire des HAUTS DE FRANCE. Il se consacre au financement et au développement des entreprises de la région, en proposant aux PME-ETI une gamme de ressources et de compétences complémentaires :

- financement en fonds propres

- financement de l'immobilier

- ingénierie financière des opérations

- conseil en entreprises

GROUPE IRD S.A. est une société holding cotée sur Euronext. (FR 0000 124232 – Compartiment C)

Contact Assemblée Générale

GROUPE IRD Madame Maxence GAILLIARD – Responsable Juridique



Directeur Juridique











dir mgailliard@groupeird.fr

Retrouver toute l’information sur http://www.groupeird.fr





Pièce jointe