JobDiva macht das Rekrutieren von Personal durch Integration mit Jobs on Facebook effizienter

NEW YORK, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- JobDiva ist stolz, eine Integration mit Jobs on Facebook bekanntzugeben – eine der ersten Integrationen dieser Art.



Mit Jobs on Facebook ist es für Arbeitgeber und Personalvermittler einfach, Stellen zu veröffentlichen, Bewerbungen zu verwalten und unkompliziert mit Bewerbern zu kommunizieren. Durch die Integration von JobDiva mit Jobs on Facebook werden Stellenangebote automatisch synchronisiert, sodass Unternehmen passende Kandidaten dort erreichen können, wo diese sehr viel Zeit verbringen.

„Bei JobDiva sind wir bestrebt, die Arbeitslosigkeit in diesen unsicheren Zeiten zu reduzieren und Arbeitskräfte mit für sie interessanten Jobmöglichkeiten zusammenzubringen. Dazu maximieren wir in kürzester Zeit die Möglichkeiten unserer Kunden, was allen zugutekommt“, so Gus Samra, Chief Revenue Officer bei JobDiva. „Die Integration von JobDiva mit Jobs on Facebook ist ein Beispiel für unser Engagement für Talente und den Erfolg unserer Kunden. Wir sind begeistert, diese Integration anbieten zu können.“

Über JobDiva: JobDiva , das weltweit führende Applicant Tracking System (ATS), wird Kunden über die Cloud bereitgestellt. Als führender ATS setzt JobDiva neue Standards im Bereich der Recruiting-Technologie.

Kontakt:

Bella Chen

Head of Marketing, JobDiva

Bella.chen@jobdiva.com

+1-212-384-6566

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65890c74-c25d-4a3c-a1a1-b11802201711/de