JobDiva通过与Jobs on Facebook整合来提高招聘效率

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纽约, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- JobDiva很自豪地宣布与Jobs on Facebook进行整合，这也是其首次进行此类整合。



Jobs on Facebook让雇主和招聘人员能够更加轻松地发布工作、管理申请并与候选人沟通。JobDiva与Jobs on Facebook进行整合来同步职位空缺，使企业能够联系到他们花费大量时间寻求的候选人。

“在这段不确定时期，我们专注于减少失业，并通过最大限度地提高客户能力来将劳动力与他们所希望的机会相匹配——并出于广大公众的利益来迅速做到这一点” JobDiva首席营收官Gus Samra表示。“JobDiva与Jobs on Facebookd的整合是我们对人才和客户成功承诺的一个标志性范例，我们非常愿意提供这种整合。”

关于JobDiva： JobDiva是全球领先的招聘管理系统（ATS），通过云端向客户交付。作为顶级招聘管理系统，JobDiva定义了员工招聘技术的创新路径。

联系人：

Bella Chen

营销主管，JobDiva

Bella.chen@jobdiva.com

+1 212-384-6566

本公告的随附图片请见以下网址： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65890c74-c25d-4a3c-a1a1-b11802201711/zh-Hans







