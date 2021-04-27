JobDiva 透過與 Jobs on Facebook 整合以提高招聘效率

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紐約, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- JobDiva 欣然宣佈與 Jobs on Facebook 整合，作為同類整合的先例之一。



Jobs on Facebook 可協助僱主和招聘人員輕鬆張貼空缺、管理應用程式及與求職者交流。透過將職位空缺同步處理，JobDiva 與 Jobs on Facebook 的整合可讓企業能夠接觸將大量時間花在 Facebook 的申請者。

JobDiva 收益總監 Gus Samra 表示：「JobDiva 致力減少目前不明朗期間的失業率，並盡量提高客戶的能力來為勞工與其期望的就業機會相配，並在符合廣大公眾利益的情況下迅速執行。JobDiva 與 Jobs on Facebook 整合是我們對人才和客戶成功所作承諾的例證，我們為提供這種整合感到十分興奮。」

關於 JobDiva： JobDiva 是全球領先的 ATS，透過雲端向客戶交付服務。JobDiva 是頂級 ATS 公司，定義人員配置技術的創新途徑。

聯絡人：

Bella Chen

JobDiva 市場推廣主管

Bella.chen@jobdiva.com

+1 212-384-6566

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65890c74-c25d-4a3c-a1a1-b11802201711/zh-Hant