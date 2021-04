MMI amplía su alcance a la comunidad latina con una subvención de JPMorgan Chase

SUGAR LAND, Texas, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Money Management International (MMI) se complace en anunciar que ha recibido una subvención de JPMorgan Chase para promover y ampliar sus servicios a la comunidad latina.



La subvención llega en un momento crítico. Según una reciente encuesta de NPR , al menos el 72 por ciento de los hogares latinos enfrentan graves dificultades financieras debido a la pandemia de la COVID-19.

MMI utilizará los fondos para ayudar a mejorar el estado financiero de más clientes hispanos.

En 2020, MMI realizó casi 7,000 sesiones de asesoramiento en español y más de 21,000 clientes se autoidentificaron como hispanos, un aumento del 10 % con respecto a 2019. Project Porchlight , la solución de recuperación financiera después de desastres de MMI para personas y familias afectadas por desastres naturales, incluida la pandemia de COVID-19, registró un aumento del 92 % de los participantes que se autoidentifican como hispanos. Y la creciente demanda de clientes hispanos continúa este año con un astronómico aumento del 777 % en las sesiones de Project Porchlight comparando el primer trimestre de 2020 con el de 2021.

“Esta generosa subvención llega en un momento crítico porque sabemos que la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias”, señaló Emanuel Rivero, director de los galardonados Centros Hispanos para la Excelencia Financiera de MMI en Atlanta y Miami. “Estamos orgullosos de que MMI haya sido la primera agencia de asesoramiento crediticio para consumidores sin fines de lucro en ofrecer asistencia en español las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esta subvención nos permitirá llegar a aún más clientes”.

Esta generosa subvención permitirá a MMI avanzar y ampliar su sitio web en español, es.moneymanagement.org así como:

Producir contenido en español apto para dispositivos móviles y mejorar la capacidad de los consumidores latinos para conectarse con un asesor de inmediato o solicitar una llamada en línea.

Crear talleres educativos adicionales y contenido de video sobre una variedad de temas de finanzas personales relevantes para la comunidad latina, incluyendo la comprensión del sistema financiero de los EE. UU., crédito, deuda, presupuesto, equidad de vivienda, recuperación ante desastres y más.

Ampliar las prácticas de marketing basadas en la web para aumentar el alcance de MMI a las comunidades hispanas, lo que permitirá a la organización sin fines de lucro brindar servicio a más familias hispanas con dificultades financieras.



“MMI y su división Clearpoint tienen una larga historia de servicio a la comunidad latina”, dijo Jim Triggs, presidente y director ejecutivo de MMI. “Esta subvención en particular contribuirá en gran medida a seguir llegando a esta comunidad en crecimiento. Nos sentimos honrados de que JPMorgan Chase nos haya confiado la tarea de ayudar a llevar a cabo su misión de derribar los obstáculos para acceder a las oportunidades y crear una economía que funcione para más personas”.

