LeddarTech stellt Leddar Sight, den Solid-State-Flash-LiDAR-Sensor für anspruchsvolle Umgebungen, vor

QUEBEC CITY, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufe 1-5, bringt Leddar™ Sight auf den Markt, einen robusten, kostengünstigen 2D-Solid-State-LiDAR-Sensor. Dieser LiDAR-Sensor befindet sich in einem wetterfesten Gehäuse und nutzt Blitzbeleuchtung, um eine kontinuierliche genaue Erkennung und Bereichserfassung von Objekten und Hindernissen im gesamten Sichtfeld zu ermöglichen, ohne dass bewegliche Teile erforderlich sind. Leddar Sight wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Mobilitäts-, ITS- und industriellen Systementwicklern an zuverlässige und langlebige LiDAR-Sensoren für die schwierigsten Umgebungen zu erfüllen.

Unübertroffene Robustheit für die anspruchsvollsten Umgebungen

Der Leddar Sight basiert auf der bewährten Zuverlässigkeit der Leddar-M16-2D-Flash-LiDAR-Modulfamilie und bietet mit einem vollständigen Solid-State-Design ultimative Robustheit. Der Leddar Sight wurde auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit getestet, um die Anforderungen der anspruchsvollsten kommerziellen und industriellen Anwendungen zu erfüllen. Das wetterfeste Gehäuse (IP69/IP67-Klassifizierung) ist beständig gegen das Eindringen von Staub, Untertauchen und Wasser unter hohem Druck.

Schnellerer Weg zur kommerziellen Bereitstellung

Der 2D-Flash-LiDAR-Sensor Leddar Sight bietet präzise Erkennungs- und Messfunktionen für Anwendungen in Innenräumen wie die industrielle Automatisierung und verschiedene Anwendungen im Freien wie autonome Navigation, Hinderniserkennung, Kollisionsvermeidung, präzises Manövrieren, Geschwindigkeitskontrolle und automatisierte Mauterhebung. Dank seines robusten Gehäuses, des M12-Anschlusses und verschiedener Sichtfeld-Optionen kann der Sensor schnell in Prototypen integriert und zur Erfassung von Felddaten für die Softwareentwicklung verwendet werden. Er steht Kunden, Systemintegratoren und Wiederverkäufern für den kommerziellen Einsatz in Großmengen zur Verfügung.

Leddar Sight ist eine ideale LiDAR-Lösung für Shuttles, Robotaxis, ADVs, Nutzfahrzeuge, Busse, Industriefahrzeuge, mobile Robotik und intelligente Transportsysteme.

Leddar Sight, 2D-Solid-State-LiDAR-Sensor – Hauptmerkmale

100 % Solid-State

400.000 Stunden MTBF, bis zu 26-mal länger als mechanische LiDARs

Erfüllt strenge Stoß- und Vibrationsstandards

IP69/IP67-zertifiziert, stoßfestes Gehäuse

Hohe EMV-Standards

Großer Betriebstemperaturbereich

„Dieses neue Angebot in unserem 2D-Flash-LiDAR-Portfolio erfüllt einen wichtigen Bedarf unserer Kunden an zuverlässigen und erschwinglichen LiDAR-Sensoren, die unter schwierigen Bedingungen funktionieren, bei denen Stöße, Vibrationen, das Eindringen von Wasser und Staub sowie breite Betriebstemperaturbereiche eine besondere Herausforderung darstellen“, so Daniel Aitken, Vice President of Global Marketing, Communications, and Product Management bei LeddarTech. „Im Gegensatz zu mechanischen LiDAR-Sensoren verwendet der Leddar Sight ein bewährtes Solid-State-Flash-Design, das eine wesentlich längere MTBF bietet, und mit seinem robusten Gehäuse ist er einsatzbereit für den Betrieb rund um die Uhr in den schwierigsten kommerziellen und industriellen Umgebungen.“

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

