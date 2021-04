LeddarTech Lança Sensor LiDAR Leddar Sight Flash de Estado Sólido para Ambientes Difíceis

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC CITY, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, lança Leddar™ Sight , um sensor LiDAR de estado sólido 2D robusto e econômico. Este LiDAR está alojado em uma caixa à prova de intempéries. Ele usa iluminação flash para fornecer detecção contínua e precisa e alcance de objetos e obstáculos em todo o seu campo de visão, sem quaisquer peças móveis. O Leddar Sight foi desenvolvido para responder às rigorosas necessidades dos desenvolvedores de mobilidade, ITs e sistemas industriais para detecção LiDAR confiável e durável nos ambientes mais difíceis.



Robustez incomparável para os ambientes mais exigentes

Com base na confiabilidade comprovada em campo da família de módulos LiDAR Leddar M16 2D flash, o Leddar Sight utiliza um design 100% de estado sólido para máxima robustez. Testado para choque e vibração para atender aos mais exigentes requisitos de aplicações comerciais e industriais, o Leddar Sight possui uma caixa à prova de intempéries (classificação IP67/IP69) que resiste à entrada de poeira, imersão e correntes de água pressurizada.

Caminho Acelerado para Implantação Comercial

O LiDAR Leddar Sight 2D flash fornece recursos precisos de detecção e medição para aplicações internas, como automação industrial e várias aplicações externas, como navegação autônoma, detecção de obstáculos, prevenção de colisões, manobras de precisão, aplicação de velocidade e portagens automatizadas. Graças à sua caixa resistente, conector M12 e várias opções de FoV, o sensor pode ser rapidamente integrado em protótipos e usado para coletar dados de campo para desenvolvimento de software, e está disponível em volume hoje para clientes, integradores de sistemas e revendedores para implantações comerciais.

O Leddar Sight é uma solução LiDAR ideal para shuttles, robotaxis, ADVs, caminhões comerciais, ônibus, veículos industriais, robótica móvel e sistemas de transporte inteligentes.

Características Principais do LiDAR Leddar Sight 2D de Estado Sólido

100% estado sólido

400.000 horas MTBF, até 26 vezes mais longo do que um LiDAR mecânico

Atende aos rigorosos padrões de choque e vibração

Compartimento resistente a impactos com classificação IP67/IP69

Altos padrões EMC

Ampla faixa de temperatura operacional

“Esta nova oferta do nosso portfólio LiDAR 2D flash atende a uma necessidade crítica dos nossos clientes de um sensor LiDAR confiável e acessível que possa operar em condições difíceis, onde choques, vibrações, água e poeira são problemas”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing Global, Comunicações e Gestão de Produtos da LeddarTech. “Ao contrário dos LiDARs mecânicos, o Leddar Sight usa um design de flash de estado sólido comprovado que oferece MTBF inerente muito mais longo, e seu revestimento resistente o torna pronto para operação em campo 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas mais duras configurações comerciais e industriais.”

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

daniel.aitken@leddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/645d13a2-1348-4cb0-bdea-21f4668ce468/pt