LeddarTech เปิดตัวเซ็นเซอร์ LiDAR แฟลชแบบโซลิดสเตต Leddar Sight สำหรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

April 28, 2021 00:17 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA