LeddarTech 在充滿挑戰的環境中推出 Leddar Sight 固態快閃記憶體 LiDAR 感應器

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魁北克, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是第 1 至第 5 級別 ADAS 和 AD 感應技術領域的全球領導者，推出了強大且具有成本效益的 2D 固態 LiDAR 感應器 Leddar™ Sight。此 LiDAR 封裝於防風雨的外殼中。它使用閃光燈照明，在整個視野內的物體和障礙物的範圍，提供連續及準確的偵測，而無需任何移動零件。Leddar Sight 已開發用於滿足流動性、ITS 與工業系統開發人員的嚴格需求，以在最具挑戰的環境中實現可靠、持久的 LiDAR 感應。



其無與倫比的穩固性適用於最惡劣的環境

基於 Leddar M16 2D 快閃記憶體 LiDAR 組件系列的現場驗證的可靠性，Leddar Sight 採用 100% 固態設計，具有極高的穩固性。為滿足最苛刻的商業和工業應用需求而進行的衝擊和振動測試，Leddar Sight 採用可抵抗灰塵侵入、浸泡和加壓水流的防風罩（IP67/IP69 額定）。

商業部署的加速路徑

Leddar Sight 2D 快閃記憶體 LiDAR 為室內應用, 比如工業自動化和各種室外應用, 提供精確的檢測和測量功能，例如自動導航、障礙物偵測、避免碰撞、精確操控、速度強制和自動收費等。憑藉其堅固的外殼、M12 連接器及各種 FoV 選項，此感應器可快速整合至原型設計中，用於收集軟件開發的現場資料，現已向客戶、系統整合者及經銷商批量供貨，以進行商業部署。

Leddar Sight 是用於接駁車、無人駕駛的士、ADV「自動數據處理系統」、商用貨運車、巴士、工業車輛、移動式機器人及智能交通系統的理想 LiDAR 解決方案。

Leddar Sight 2D 固態 LiDAR 關鍵功能

100% 固態

40 萬小時 MTBF（平均故障間隔），比機械 LiDAR 長 26 倍

符合嚴格的衝擊及振動標準

IP67/IP69 等級、耐衝擊外殼

高 EMC (電磁相容) 標準

廣泛操作溫度範圍

LeddarTech 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken 說：「該 2D 快閃記憶體 LiDAR 產品組合的新產品可滿足客戶對可靠、價格合理的 LiDAR 感應器的迫切需求，該感應器可以在衝擊、振動、水與灰塵的侵入及廣泛的工作溫度範圍是關鍵問題等嚴峻條件下運作。與機械式 LiDAR 不同的是，Leddar Sight 採用經過驗證的固態快閃記憶體設計，提供了更長的固有 MTBF，其堅固的外殼讓其可在惡劣的商業及工業環境中全天候運作。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合商能夠為 1 至 5 級無人駕駛開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極地在無人駕駛穿梭巴士、貨車、巴士、送貨車、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

｜電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。

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