LeddarTech针对严苛环境推出Leddar Sight固态Flash LiDAR传感器

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魁北克市, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业LeddarTech®推出Leddar™ Sight，这是一款坚固耐用且经济高效的2D固态LiDAR传感器。这款LiDAR采用防风雨外壳。该传感器使用闪光照明在其整个视野内提供连续、准确的物体及障碍物探测和范围，且无需任何移动部件。Leddar Sight的开发旨在满足移动性、ITS和工业系统开发商在最严苛环境中实现可靠耐用的LiDAR传感的迫切需求。



针对要求最苛刻的环境提供无与伦比的稳健性

Leddar Sight以Leddar M16 2D flash LiDAR模块系列经实地验证的可靠性为基础，采用100%固态设计以实现最高水准的稳健性。Leddar Sight经过冲击和震动测试，可满足最严苛商业和工业应用要求，采用防风雨外壳（IP67/IP69级），可抵御灰尘进入、浸泡和加压水流。

加快商业部署路径

Leddar Sight 2D flash LiDAR可为工业自动化等室内应用和自主导航、障碍物探测、碰撞规避、精确操纵、测速和自动收费等多种户外用途提供精确的探测和测量功能。凭借坚固的外壳、 M12连接器和多种FoV选项，这款传感器可快速集成到原型机中，并用于收集软件开发的现场数据，目前已可批量提供给客户、系统集成商和经销商用于商业部署。

Leddar Sight是班车、机器人出租车、ADV、商用卡车、巴士、工业车辆、移动机器人和智能运输系统的理想LiDAR解决方案。

Leddar Sight 2D固态LiDAR关键特性

100%固态

40万小时MTBF，最高可比机械LiDAR长26倍

符合严格的冲击和震动标准

达到IP67/IP69防护评级，抗冲击外壳

达到高EMC标准

工作温度范围宽

“我们2D flash LiDAR产品组合中的这一新品满足了客户的一项迫切需求，那就是将冲击、震动、水及灰尘侵入和广泛操作温度范围作为重要关切的挑战性环境中能够运行的可靠而经济的LiDAR传感器”，LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示， “与机械LiDAR不同，Leddar Sight采用经过验证的固态flash设计，大大延长了固有MTBF，而且坚固外壳使其可以在最恶劣的商业和工业环境下全天候实地运行。”

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中得到积极部署。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术（已授予或申请中）。

关于LeddarTech的更多信息请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。

联系人：

LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/645d13a2-1348-4cb0-bdea-21f4668ce468/zh-Hant