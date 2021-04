Compagnie Financière Tradition: Rapport Annuel 2020

English French German

COMMUNIQUE DE PRESSE Lausanne, le 28 avril 2021

Rapport Annuel 2020

de Compagnie Financière Tradition SA

Le rapport annuel 2020 de Compagnie Financière Tradition SA, comprenant les comptes annuels et les comptes consolidés pour l’exercice 2020 est désormais disponible sur le site Internet de la Société:



http://www.tradition.com/financials/reports.aspx

L’Assemblée générale de Compagnie Financière Tradition se tiendra le mercredi 19 mai 2021, à 15h30, au siège de la société, à Lausanne. L’invitation avec l’ordre du jour et les propositions du Conseil d’administration est publiée le 28 avril 2021 dans la FOSC et la presse, et est disponible sur le site Internet de la Société:



https://tradition.com/financials/press-releases/2021.aspx

L’actualité liée à la crise sanitaire du coronavirus et les mesures édictées par le Conseil fédéral, dans l’ordonnance 3 (COVID-19), ont des implications importantes pour la tenue de notre assemblée générale 2021.

Notre priorité étant de protéger la santé de nos actionnaires et collaborateurs, le Conseil d’administration a décidé que les actionnaires ne pourront exercer leurs droits de vote que par l’intermédiaire du représentant indépendant (Me Martin Habs, Place Benjamin-Constant 2, Case postale 7140, CH-1002 Lausanne, adresse e-mail: representant-independant-CFT@phcnot.ch). De ce fait, toute participation physique à l’Assemblée générale n’est pas possible.

Pour information et sous réserve du vote de l’Assemblée générale, l’action Compagnie Financière Tradition SA sera négociée ex-dividende à compter du 21 mai 2021 et la date de paiement du dividende en espèce et en action au porteur est fixée au 31 mai 2021.

Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans plus de 30 pays, le Groupe emploie plus de 2 300 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com.



Patrick Combes, Président Rohan Sant Compagnie Financière Tradition SA Voxia communication +41 (0)21 343 52 87 +41 (0)22 591 22 63 actionnaire@tradition.ch rohan.sant@voxia.ch

Pièce jointe