Vincit Oyj

Lehdistötiedote 28.4.2021 kello 9:00

Vincit USA:lle 1,3 miljoonan euron jatkosopimus verkostoitumis- ja johtamispalveluita tarjoavan yrityksen kanssa

Vincit USA on allekirjoittanut jatkosopimuksen digitaalisten palveluiden kehittämisestä New Yorkissa päämajaansa pitävän yhtiön kanssa. Yhtiö tarjoaa johtamispalveluita ammatilliseen kehittymiseen. Sopimuksen kesto on kesäkuusta 2021 vuoden 2021 loppuun ja sen arvo on noin 1,3 miljoona euroa.

Vincit USA:n toimitusjohtaja Ville Houttu: “Olemme tehneet asiakkaan kanssa töitä jo reilun vuoden ajan. Pandemiarajoitukset muuttivat sekä projektitiimin toimintatapaa, että asiakkaan projektisuunnitelmaa merkittävästi. Olen erityisen kiitollinen henkilöstölle, joka pystyi loistavaan suoritukseen jatkuvan muutoksen keskellä. Asiakkaalta saatu palaute on ylistävää ja siitä konkreettisena osoituksena toimii tämä yhteistyötä laajentava sopimus.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme onnistuneet osoittamaan lisäarvomme asiakkaan digitaalisten palveluiden rakentamisessa, sillä konkreettisin mahdollinen todiste asiakkaan tyytyväisyydestä on yhteistyön laajentaminen. Tiimimme on tehnyt erinomaista työtä olemassa olevan asiakkaan kanssa ja tämän myötä jatkamme suuremmalla volyymillä entistä syvempään yhteistyöhön.”

Lisätietoja:

Vincit USA, toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi