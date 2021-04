Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2021 klo 9.45

Verkkokauppa.com Oyj on 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella tänään luovuttanut osalle hallituksen jäsenistä yhteensä 3 222 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta osana hallituksen vuosipalkkioita. Samuli Seppälälle osuus vuosipalkkiosta on maksettu kokonaan rahana.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 päätti, että pääsääntöisesti hallituksen vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 347 411 omaa osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 25.3.2021.





