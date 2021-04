OroCommerce nommé en tant qu’acteur majeur dans l’IDC MarketScape 2020 des plateformes digitales B2B

Oro Inc, éditeur d’une plateforme de e-commerce conçue pour les entreprises B2B, voit à nouveau son positionnement salué sur le marché en étant nommé « acteur majeur » par IDC à l’occasion de la sortie de son étude IDC MarketScape 2020 sur les plateformes digitales B2B.

L’IDC MarketScape 2020 dresse une évaluation des fournisseurs de plateforme digitale B2B à l’échelle mondiale. L’IDC MarketScape est la principale ressource d’évaluation des fournisseurs du secteur de l’IT pour le e-commerce B2B, fournissant des informations sur le marché, des recherches approfondies et une analyse des tendances.

L’IDC MarketScape 2020 pour l’e-commerce B2B comprend :

•L’analyse des marchés et des développements dans la sphère de l’e-commerce, y compris la gestion de l’expérience client, le cloud, le mobile, les intégrations et d’autres innovations.

•La recherche comprenant les tendances du comportement des acheteurs, les prévisions du marché, les analyses concurrentielles et les opportunités du secteur.

•L’évaluation des fournisseurs telle que les points forts, la position sur le marché et divers éléments expliquant le succès des fournisseurs.

Pourquoi OroCommerce a-t-il été nommé comme acteur majeur de l’e-commerce B2B ?

De puissantes capacités B2B

OroCommerce est spécialement conçu pour les besoins de l'industrie B2B. Ses fonctionnalités d’e-commerce sont conçues pour les fabricants, les distributeurs et les grossistes, avec des flux de travail granulaires, des autorisations d'accès et un moteur de prix dynamique.

CRM natif inclus

OroCommerce est l'un des rares fournisseurs d’e-commerce à intégrer un système CRM robuste et natif, offrant aux entreprises plus de contrôle sur l'expérience client.

Flexibilité

L'architecture d'OroCommerce s'adapte facilement aux entreprises de n'importe quel secteur ou modèle de vente. Les plateformes basées sur OroCommerce fonctionnent dans des scénarios B2B, B2C, B2B2C et marketplace, séparément ou en parallèle.

Innovation

OroCommerce s’inscrit dans la mouvance open source avec un écosystème de partenaires et de développeurs technologiques.

Yoav Kutner, Co-Founder et CEO of Oro Inc « Nous avons conçu OroCommerce pour répondre aux besoins spécifiques des vendeurs B2B, et le rapport IDC MarketScape témoigne de notre engagement à offrir des expériences client flexibles et riches en fonctionnalités. Notre architecture innovante accompagne les acteurs du B2B dans leur transformation digitale et aide les fabricants et les distributeurs à offrir des expériences riches et personnalisées à leurs clients. »