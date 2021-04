Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark den 28. april 2021

København Ø, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.





Årsrapport og udbytte

Årsrapporten for 2020 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetaling af udbytte på 23,10 kr. pr. bevis for andelsklasse A i ValueInvest Global KL og 19,30 kr. pr. bevis i ValueInvest Japan KL.



Udbyttebetalingen til investorerne er foretaget aconto den 11. februar 2021.





Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.



Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Mikael Bernhoft og nyvalg af Caroline Hjort Kasten. Begge blev enstemmigt valgt som medlemmer af bestyrelsen.





Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor for foreningen.



Med venlig hilsen



Bestyrelsen for

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

c/o BI Management A/S

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø