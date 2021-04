Carsten Gørtz Petersen est nommé au poste de Président-Directeur général de Colliers au Danemark

English French German Italian Russian Spanish

Kopenhagen, Denemarken, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société de services professionnels et de gestion d'investissements diversifiés Colliers (NASDAQ/TSX : CIGI) a annoncé aujourd'hui la nomination de Carsten Gørtz Petersen au poste de Président-Directeur général au Danemark. Afin d'étendre le leadership de Colliers sur le Capital Markets danois, le Président en poste, Peter Winther, a choisi prendre en charge les activités liées aux investisseurs et propriétaires en qualité de Directeur exécutif en charge du Capital Markets pour l'ensemble du Danemark.

Carsten Gørtz Petersen est promu au rang de Président-Directeur général de Colliers au Danemark, où il occupait jusqu'à présent la fonction de Partner et Directeur du site d'Aarhus, deuxième plus grande ville du pays. Il possède une riche expérience professionnelle dans l’immobilier et l’entrepenariat, dont 15 ans dans le domaine de l'immobilier commercial et près de 20 ans dans celui du conseil financier et services aux entreprises. Il travaillera sous l'égide de Chris McLernon, président-directeur général de la région EMEA.

« Colliers, leader incontesté du marché danois, a renforcé sa position grâce à l'excellence de ses résultats et des succès remportés auprès de ses clients depuis la création de l'entreprise en 2018. Nous visons à développer encore davantage notre activité, et j'ai la conviction que Carsten Gørtz Petersen est la personne qu'il faut pour accompagner notre entreprise dans sa croissance. Le Danemark continue d'être un marché solide pour les entreprises nationales et internationales, soutenu par une conjoncture économique favorable, une grande confiance des investisseurs et des occupants, ainsi que d'excellentes opportunités offertes à nos clients, notre personnel et notre activité », a déclaré Chris McLernon.

« C'est pour moi un honneur d'assumer le rôle de Président-Directeur général de Colliers au Danemark et de développer encore davantage notre activité leader du marché. Colliers propose des solutions clients ambitieuses et possède une équipe de direction solide, avec des activités centrées sur le renforcement de notre position sur le marché, l'attraction de meilleurs talents et l'optimisation du potentiel pour nos clients durant la prochaine phase de croissance immobilière », a pour sa part commenté Carsten Gørtz Petersen.

« Je me réjouis de consacrer mes efforts au renforcement de nos services et de notre excellence sur le Capital Markets qui sont devenus des domaines encore plus importants pour notre clientèle et notre entreprise. Je suis fier de transmettre le leadership de notre entreprise à Carsten, après avoir établi d’excellentes relations clients et une solide équipe au Danemark au cours des trois années qui ont suivi la fusion avec Sadolin & Albæk », a déclaré Peter Winther.

Les changements prendront effet le 1er mai 2021.

