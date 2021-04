Les entreprises canadiennes estiment que l'épuisement professionnel nuira au résultat net des entreprises cette année, selon une nouvelle étude de Sage au Canada

English French

TORONTO, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a découvert l'impact de l'épuisement professionnel sur les entreprises canadiennes dans une nouvelle étude commandée – 2021 Forward Together.



L’étude a révélé ce qui suit :

Parmi les entreprises touchées par la pandémie, 42% des dirigeants d’entreprise canadiennes estiment que le moral des employés en baisse et l'augmentation potentielle de l'épuisement professionnel auront un impact négatif sur leurs revenus pour le reste de 2021.

Un travailleur canadien sur trois (32%) croit que l'épuisement dans leurs tâches domestiques (eux-mêmes ou leur famille) aura un impact sur leur capacité à faire leur travail efficacement cette année.

Préoccupations concernant le bien-être des employés

Lors de la planification de la reprise post-pandémique, les dirigeants d’entreprise accordent beaucoup d'importance à leurs employés, surtout à leur santé mentale et leur sécurité. Cependant, le niveau des mesures prises varie.

47% des dirigeants d’entreprise sont préoccupés par l'épuisement professionnel des employés. Par contre, parmi les personnes concernées, 68% n'ont pas pris de mesures pour aborder ce problème.

43% craignent que les employés se sentent en sécurité pour retourner au travail, et parmi ces personnes concernées, la moitié (51%) ont déjà pris des mesures pour s’attaquer à ce problème.

De plus, le déploiement de la vaccination constitue un autre facteur majeur pour déterminer les perspectives des entreprises, et les dirigeants d’entreprise et travailleurs partagent des opinions similaires sur les vaccins.

Une majorité de dirigeants d’entreprise (86%) jugent qu’en maintenant le déploiement de la vaccination ou en avance sur le calendrier contribuera à leur succès en 2021.

La moitié des dirigeants d’entreprise (55%) et des travailleurs (51%) considèrent que le vaccin contre la COVID-19 devrait être obligatoire avant le retour des employés sur le lieu de travail, en comparaison à 24% des dirigeants d’entreprise et 32% des travailleurs qui croient que cela ne devrait pas être le cas.

« L'année écoulée a été une période difficile à manoeuvrer pour de nombreuses entreprises au Canada, mais nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel, » déclare Nancy Tichbon, Directrice générale, Sage Canada. « Bien qu'il y a certains facteurs externes hors de notre contrôle, les dirigeants d’entreprise devraient se pencher sur la planification, et prioriser le bien-être des employés, en investissant dans la formation et les compétences, en embauchant du nouveau personnel et en adoptant les plus récentes technologies, afin de permettre aux employés de travailler mieux sans travailler plus ».

Préparation à une reprise post-pandémique

Concernant les dirigeants d’entreprise, les priorités d’une reprise post-pandémique incluent un modèle de travail hybride viable et durable, des technologies requises pour favoriser la productivité et la croissance, ainsi que des compétences pertinentes des employés.

Un modèle de travail hybride

76% des dirigeants d’entreprise continueront de permettre le télétravail et 68% des travailleurs s’attendent à la même chose.



Les dirigeants d’entreprise démontrent également qu'ils sont convaincus que les modalités de travail hybrides fonctionnent, et sont nécessaires afin d’aller de l'avant pour les raisons ci-après :

Renforcer la productivité (42%)

Attirer et fidéliser un personnel talentueux (41%)

Atténuer l'épuisement professionnel (34%)



Investissements prioritaires

Malgré les défis financiers actuels causés par la pandémie, les dirigeants d’entreprise sont prêts à investir dans les domaines suivants pour le reste de cette année :

47% augmenteront leur budget en technologie et 36% augmenteront leur budget de marketing.

33% des entreprises qui prévoient un impact négatif sur leurs revenus recourront à la numérisation de leurs opérations.

37% offriront une formation interne et 28% sont disposés à payer pour une formation externe.



Les travailleurs, quant à eux, préfèrent une augmentation de l'indemnisation (34%) pour la formation interne (13%) ou formation externe (17%), mais seulement 16% des dirigeants d’entreprise ont l’intention d’augmenter l’indemnisation des travailleurs.

Reprise en 2022

Les dirigeants d’entreprise ont présentement une confiance mitigée dans leurs perspectives pour le reste de l’année. Plus de la moitié (53%) des entreprises canadiennes ont connu une baisse de leurs revenus en raison de la COVID-19, dont les trois quarts (74%) s'attendent à ce que cette tendance se poursuive jusqu'à la fin de 2021.

Cependant, certaines entreprises ont tendance à être optimistes dès le début de 2022 :

Sur les 44% des dirigeants d'entreprise qui anticipent un impact négatif sur leurs revenus pour le reste de 2021, 56% d’entre eux croient que cela va s'inverser en 2022.

Sur les 30% des dirigeants d'entreprise qui anticipent un impact positif sur leurs revenus en 2021, 34% d’entre eux estiment que l’impact positif continuera en 2022.



Pour découvrir comment les clients de Sage au Canada utilisent notre technologie pour améliorer leur entreprise, consultez cette carte interactive.

Pour en savoir davantage, téléchargez l’étude complète de 2021 Forward Together.

Méthodologie



En partenariat avec Sage, Angus Reid Group a mené un sondage en ligne auprès d'un échantillon de 1 569 travailleurs et 775 décideurs d’affaires canadiens dans des organisations comptant de 50 à 499 employés, au cours de la semaine du 22 mars 2021. Les répondants sont membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison seulement, cet échantillon aurait une marge d’erreur de +/- 3.5 points de pourcentage, 19 fois sur 20 pour les dirigeants d’entreprise et +/- 2.5 points de pourcentage pour les travailleurs canadiens, 19 fois sur 20.

À propos de Sage

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l’efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagné de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d’expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et les communautés à travers les meilleures périodes, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l’expertise et des perspectives.

À propos d’Angus Reid Group

Angus Reid est le nom le plus connu et le plus respecté dans les données d’opinion et d’études de marché au Canada. En offrant une variété de solutions d’étude aux entreprises, marques, gouvernements, organismes sans but lucratif et plus encore, l’équipe d’Angus Reid Group connecte les technologies et les gens, afin qu’ils tirent parti des informations pertinentes pour prendre leurs décisions. Les données sont collectées à l’aide d’une suite d’outils qui analysent les plus récentes technologies. Le premier étant le Forum Angus Reid, une communauté d’opinions constituée d’adultes engagés à travers tout le pays qui expriment leurs opinions sur une multitude de sujets qui intéressent tous les Canadiens.