Lannion, le 27 avril 2021 – 18h00

LUMIBIRD : DIFFUSION EN DIRECT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MAI 2021

L’Assemblée Générale de Lumibird se tiendra le mardi 4 mai 2021 à 14h00 à huis clos. Elle sera diffusée en direct via un Webcast audio sur le site de Lumibird (www.lumibird.com) et restera accessible ensuite pendant une durée de deux ans.

Les actionnaires sont invités à exprimer leur vote soit par courrier soit par internet. Le vote est ouvert jusqu’au 3 mai (15h) en ligne et jusqu’au 1er mai (date de réception du formulaire papier à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust (service Assemblées) Madame Hassina FEDDAL, 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 Fax : +33 (0)1 49 08 05 82 ou 83) par voie postale.

Les actionnaires peuvent aussi donner pouvoir au Président. Il ne convient pas dans ce contexte d’effectuer une demande de carte d’admission.

La diffusion en direct de l’Assemblée Générale sera accessible sur le site internet de Lumibird dans la partie Finance > Informations réglementées 2021 > Documents préparatoires à l’Assemblée Générale Annuelle >

https://channel.royalcast.com/landingpage/lumibird/20210504_1/



Il est demandé aux personnes intéressées de se pré-inscrire via le lien ci-dessus au moyen d’une adresse mail.

Monsieur Philippe AUBOURG, détenteur de 3 134 titres Lumibird auxquels sont attachés 6 054 droits de vote et Monsieur Paul WAZEN, détenteur de 105 titres auxquels sont attachés 205 droits de vote, assureront les fonctions de scrutateurs.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires S1 2021, le 26/07/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net



