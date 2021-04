HEXO Corp reçoit la certification de BPAR du Control Union Medical Cannabis Standard

English French

OTTAWA, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui que ses installations de culture de Masson-Angers avaient reçu la certification de bonnes pratiques agricoles et de récolte du Control Union Medical Cannabis Standard (« BPAR-CUMCS »), la principale certification pour la culture du cannabis médical.



« Recevoir la certification de BPAR du CUMCS témoigne de la minutie de notre équipe ainsi que de son engagement à mettre sur le marché mondial des produits de cannabis de haute qualité et d’effets réguliers, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. Alors que nous continuons à vouloir accroître nos parts de marché au Canada et que nous parvenons à pénétrer de nouveaux marchés mondiaux, cette certification est la preuve que nous maintenons un excellent rendement sur lequel nos partenaires actuels et potentiels de produits de consommation courante peuvent compter. »

La certification BPAR-CUMCS représente une norme de qualité et de cohérence pour les processus de multiplication, de culture et de transformation post-récolte du cannabis et est conforme aux directives de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence européenne des médicaments concernant les bonnes pratiques agricoles et de récolte.

À propos d’HEXO (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO)

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO, HEXO Plus, Up, Original Stash et Bake Sale, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

819 317-0526

media@hexo.com