Epiq Expande seus Serviços de Tecnologia para a América Latina

SÃO PAULO, Brasil, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, líder global em serviços de tecnologia para departamentos jurídicos corporativos e escritórios de advocacia, anuncia hoje que está expandindo seus serviços para a América Latina, através de um data center da Azure, em ambiente de Cloud Computing, em São Paulo, Brasil.



Com mais de 7000 funcionários em 18 países, assim como 17 data centers na América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e, agora, América Latina, a Epiq tem transformado o setor jurídico para seus clientes globais por quase duas décadas. Hoje a Epiq apoia 90% dos principais escritórios de advocacia globais e metade das organizações Fortune 100 na tomada das melhores decisões jurídicas e empresarias, sempre orientada por dados e tecnologia.

Com sua capacidade de isolar dados e atender aos padrões mais rígidos de privacidade no Brasil, além de uma equipe de falantes nativos de português e espanhol, a Epiq está preparada para oferecer tecnologias avançadas e processos comprovados com especialistas experientes para fornecer as seguintes soluções em serviços para toda a América Latina:

Suporte em litígios, arbitragens e investigações

Serviços administrativos para ações coletivas e demandas judiciais

Resposta a violações cibernéticas, de privacidade e de dados

Análise de atos antitruste e garantia da livre concorrência

Governança de informações

Transformação do departamento jurídico, incluindo análises de despesas legais

Suporte a operações jurídicas, incluindo soluções de administração de contratos

Assessoria jurídica da Epiq: advogados experientes atuando de forma flexível em departamentos jurídicos de empresas

Soluções globais para transformação empresarial



“Com o crescimento das arbitragens internacionais, a introdução da nova legislação brasileira da Lei Geral de Proteção de Dados, o aumento dos casos de ações coletivas e a evolução dos regimes antitruste na região, é o momento certo para a Epiq investir e apoiar nossos clientes em toda a América Latina”, diz Carla Swansburg, Diretora Executiva do Canadá e da América Latina da Epiq. “Também procuramos atender departamentos de direito corporativo, além de escritórios de advocacia sediados na América Latina, com nossos serviços e tecnologia de ponta dos mais altos níveis globais”.

Eric Gonzales, Vice Presidente Sênior de Soluções Legais na Epiq, adiciona: “Nossa expansão na América Latina é uma parte importante de nossa estratégia global. A grande maioria de nossos clientes têm operações em múltiplas jurisdições e, agora, podemos atendê-los nos cinco continentes. Precisamos estar onde nossos clientes estão, para melhor atendermos suas necessidades.”

Para mais informações sobre como a Epiq pode ajudar você na América Latina, visite-nos aqui.



Sobre a Epiq

A Epiq, líder mundial em serviços assistidos por tecnologia no setor jurídico e empresarial, assume missões em larga escala, altamente complexas, para prestar assessoria jurídica a empresas, escritórios de advocacia e profissionais do setor, com eficiência, clareza e confiança. Os clientes podem contar com a Epiq para agilizar a administração de suas operações comerciais, ações coletivas e delitos em massa, prepostos em tribunais, assuntos relacionados a descobertas eletrônicas (eDiscovery), legislação, conformidade, reestruturação e falência. A tecnologia e os especialistas da Epiq na área asseguram a eficiência por meio de especialização, e confiança para clientes de alto nível de desempenho em todo o mundo. Saiba mais no site https://www.epiqglobal.com.

