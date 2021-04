Next Gamesin Blade Runner: Rogue saatavilla ensimmäisellä päämarkkinalla

English Finnish

Peli nousi Isossa-Britanniassa heti latauslistojen kärkeen omassa RPG-kategoriassaan



HELSINKI - 28. huhtikuuta 2021

Next Games on julkaissut Blade Runner: Rogue -pelin ensimmäiselle päämarkkinalle Isoon-Britanniaan. Pelin julkaisu tukee yhtiön pääomamarkkinapäivällä 2020 tarkennettua strategiaa vahvistamalla yhtiön positiota vuoropohjaisten RPG-pelien huippujulkaisijana.



“Olen todella ylpeä tiimin saavutuksista. Peliä on kehitetty kunnianhimoisesti ja pitäen huolta siitä, että pelaajat saavat nauttia elokuvan vangitsevasta tunnelmasta alusta loppuun. Brittien lanseeraus on meille tärkeä vaihe, sillä olemme enää yhden askeleen päässä Yhdysvalloista. Tulokset Briteistä ovat alustavia, mutta todella lupaavia”, sanoo Teemu Huuhtanen, Next Gamesin toimitusjohtaja.

Blade Runner: Rogue -pelin skaalaaminen markkinoille jatkuu suunnitelmien mukaisesti asteittain vuonna 2021. Yhtiön vuoden 2021 näkymät löytyvät täältä , ja mahdolliset muutokset yhtiön näkymiin tiedotetaan aina yhtiötiedotteella.

TIETOA PELISTÄ JA MARKKINASTA

Peli on “roguelike” vuoropohjainen strateginen roolipeli (RPG), joka sijoittuu dystopiseen neo-noir tulevaisuuteen Los Angelesissa. Visuaalisesti upea peli perustuu Ridley Scott:in ohjaamaan Blade Runner -scifikulttielokuvaan ja sen seuraajaan eli Dennis Villeneuven ohjaamaan elokuvaan “Blade Runner 2049”. Pelaajat jahtaavat pahamaineisia replikantteja, valitsevat erilaisia reittejä, ratkovat rikostapauksia, ja päättävät replikanttien kohtaloista. Perinteisen vuoropohjaisen RPG-mekaniikan päälle on tuotu uniikkeja elementtejä, kuten pelin sisäinen tarinan kaari sekä vahvoja sosiaalisia toiminnallisuuksia palvelemaan Blade Runnerin fanikuntaa.

Vuoropohjaisten roolipelien (RPG) globaali markkina on noin 2,6 miljardin dollarin kokoinen perustuen viimeisen 12 kuukauden liikevaihtoon. Vuoropohjaisten RPG-pelien suurimpia markkinoita liikevaihdolla mitattuna ovat Japani (#1), Yhdysvallat (#2), Saksa (#3) ja Iso-Britannia (#7). Next Gamesille Blade Runner: Rogue on jo toinen vuoropohjainen RPG-peli. Yhtiön menestyspeli The Walking Dead: No Man's Land, jonka kumulatiivinen kokonaisliikevaihto on yli 120 miljoonaa euroa, on myös vuoropohjainen RPG-peli joka on saavuttanut suosiota laajalti edellä mainituilla markkinoilla.



Blade Runner: Rogue on nyt ladattavissa ilmaiseksi Apple App Store- ja Google Play -kaupoista Isossa-Britanniassa.

PELAAJIEN PALAUTE JA ENSIREAKTIOT BRITEISSÄ

Pelin arvostelu: 4.1 tähteä (viidestä mahdollisesta tähdestä)

Pelaajien kommentteja:



“Pelin tunnelma on mieletön, koet todella olevasi osa futuristista trilleriä kun pelaat. Pelissä ei ole ääninäyttelyä ollenkaan vaan tarinaa kuljetetaan tekstin kautta, mikä on vastaus haaveisiini - mielikuvitukselle jää enemmän tilaa.”



“Tämä free-to-play mobiilipeli on paljon parempi cyberpunk-peli kuin cyberpunk 2077”



“Erinomainen vuoropohjainen strategiapeli, todella addiktoiva”



“Olen elokuvien iso fani, ja peli on myös aivan mahtava!”



“Lumoava, valloittava, hurmaava. Blade Runner Rogue todella taltioi tiiviin, sähköisen tunnelma, joka on Blade Runnerin kyberneetisen maailman ytimessä. Musiikki, maisemat ja hahmot on tuotu mestarillisesti osaksi tätä kovatasoista premium-peliä. Suosittelen.”

MARKKINOINTISTRATEGIA JA YHDYSVALLAT



Next Games on saavuttanut RPG-latauslistojen kärkipaikat Google Play Storessa hyvin alustavilla ja erittäin maltillisilla markkinointi-investoinneilla. Sijoitusta ei ole aktiivisesti tavoiteltu ja tässä vaiheessa yhtiö ei myöskään tavoittele listoilla pysyvää sijoitusta. Peliin on tarkoitus tuoda ennen kesää vielä uusia pelimekaniikkaa palvelevia päivityksiä, minkä jälkeen peliä suunnitellaan markkinoitavan laajemmin Isossa-Britanniassa sekä Euroopan muilla RPG-markkinoilla. Next Games suunnittelee lanseeraavansa pelin kesän jälkeen Yhdysvalloissa. Mahdollinen Japanin-lanseeraus tapahtuisi aikaisintaan loppuvuonna. RPG-genren peleille on tyypillistä, että vahva ARPDAU (Average Revenue per Daily Active User) rakentuu ajan myötä, ja suunnitelma kasvattaa markkinointi-investointeja sekä pelaajamäärää vuoden 2021 aikana maltillisesti pysyy. Pelin markkinoinnissa voidaan hyödyntää myös loppuvuodesta lanseerattavaa Blade Runner -maailmaan perustuva Black Lotus -animesarjaa sekä uusia sarjaan perustuvia sarjakuvia.





TAUSTA KEHITYKSESTÄ

Blade Runner: Rogue -peli (entinen Blade Runner Nexus) siirrettiin takaisin tuotantovaiheeseen vuoden 2019 lopussa, koska peliin kehitettiin uutta Rogue-pelimekaniikkaa. Uudistuksen myötä myös pelin nimi muutettiin. Peli on ollut ladattavissa jo Australiassa, Suomessa, Kanadassa ja Puolassa. Kyseiset markkinat eivät ole vuoropohjaisten RPG-pelien päämarkkinoita, eikä peliä ole koskaan aktiivisesti markkinoitu niissä. Next Games ei ole tuonut peliä aiemmin päämarkkinoille (kuten Yhdysvallat ja Iso-Britannia).



BLADE RUNNER IP

Alcon Entertainment:in scifi-trillerin Blade Runner 2049 on ohjannut Denis Villeneuve ja elokuvan tuottajana on toiminut Ridley Scott. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Hampron Fancher ja Michael Green. Jatko-osassa Harrison Ford palaa Rick Deckardin rooliin. Muissa rooleissa nähdään mm. Ryan Gosling, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, ja Robin Wright. Elokuva sijoittuu aikaan kolmekymmentä vuotta ensimmäisen elokuvan tapahtumien jälkeen. Uusi blade runner, LAPD-poliisi K (Ryan Gosling) saa selville pitkään haudatun salaisuuden, joka voi mahdollisesti suistaa yhteiskunnan kaaokseen. Blade Runner -elokuvat ovat erityisen suosittuja Isossa-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa.



Lisätietoja:

Next Games



Annina Salvén, CFO

+358 (0) 40 588 3167



investors@nextgames.com

Mediakyselyt:

Miltton

Tuuli Ekman

+345 (0) 45 345 5022

press@nextgames.com

NEXT GAMES

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yli 100 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi



ALCON ENTERTAINMENT



Alcon Entertainmentin perustivat sen toimitusjohtajat Andrew Kosove ja Broderick Johnson vuonna 1997 yhteistyökumppaninsa Frederick W. Smithin kanssa, joka on FedExin perustaja, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtaja.

Alcon on rahoittanut ja tuottanut, tai osittain rahoittanut ja tuottanut, tähän mennessä 35 elokuvaa, mukaan lukien parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuuden saanut The Blind Side; kriitikoiden ylistämän Blade Runner 2049 -elokuvan, jossa nähdään pääosissa Ryan Gosling ja Harrison Ford, ja joka voitti kaksi Oscar-palkintoa parhaasta elokuvasta ja parhaista visuaalisista tehosteista ja sai lisäksi 3 muuta ehdokkuutta; Elin kirja -elokuvan, jonka pääosissa ovat Denzel Washington ja Gary Oldman; ja näiden lisäksi monia muita. Alcon on tällä hetkellä jälkituotantovaiheessa Lullaby-elokuvassa, joka on ohjaaja John R. Leonettin (Annabelle) kauhutoimintaelokuva.

Alcon Television Group on parhaillaan tuottamassa huippusuosittua scifi-sarjaansa The Expanse, joka on Amazonissa joulukuussa debyyttinsä tehnyt kriitikoiden ylistämä avaruustrilleri. Sarjalla on Rotten Tomatoes -sivustolla 100% pisteet. Lisäksi tuotannossa on animoitu lasten sarja Pete the Cat. Kyseessä on Amazon Studiosin kanssa tehtävä yhteistuotanto, joka perustuu tällä hetkellä suoratoistopalvelussa saatavilla oleviin myydyimpiin lastenkirjasarjoihin.

Alcon Television Groupin aiempiin hankkeisiin kuuluu alun perin HBO:lle kehitetty Grammy-palkittu ja Emmy-ehdokas, neliosainen The Defiant Ones -dokumenttielokuva, joka kertoi Dr. Dren ja Jimmy Iovinen erilaisista juurista ja epätodennäköisestä kumppanuudesta, sekä Emmy-ehdokkuuden saanut HBO-dokumentti Sinatra: Kaikki tai ei mitään. Tämän dokumentin ohjasi Oscar-palkittu Alex Gibneylta, ja se on edelleen yksi HBO:n menestyksekkäimmistä ohjelmista yli 50-vuotiaiden keskuudessa.

