Wargaming choisit Nuvei pour élargir sa gamme de méthodes de paiement acceptées en Asie-Pacifique

MONTRÉAL et NICOSIE, Chypre, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U), partenaire technologique de paiement des marques prospères, annonce la conclusion d’un marché avec Wargaming Group Limited, le développeur et éditeur de jeux en ligne renommé. En lui fournissant des technologies de paiement et des solutions d’acquisition locales, Nuvei appuiera la croissance de Wargaming, qui lance ses activités sur le marché de l’Asie-Pacifique. Unique en son genre, ce développeur offre à des centaines de millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale une expérience de jeu en ligne massivement multijoueur riche en action.



En 2020, Statista a recensé près de 1,5 milliard de joueurs dans la région Asie-Pacifique, sans conteste le bassin de joueurs important du monde. Pour Wargaming, la prochaine étape logique était donc d’accélérer son expansion pour offrir ses jeux légendaires sur ce marché en plein essor. Le développeur a ainsi choisi le fournisseur de technologies de paiement qui lui permettrait d’accepter les méthodes de paiement locales de choix pour tirer parti de ce marché gigantesque.

« Nous nous efforçons de nous adapter aux joueurs partout au monde en leur permettant d’utiliser les méthodes de paiement auxquelles ils font confiance », fait valoir Kate Gromova, directrice principale des paiements chez Wargaming. « Nous avons hâte de travailler avec Nuvei, le partenaire que nous avons choisi pour son expérience considérable dans la région et son vaste éventail des méthodes de paiement locales prises en charge. »

Parmi les méthodes de paiement populaires offertes aux joueurs de Wargaming grâce à son intégration unique avec Nuvei, notons les suivantes : Paytm, NetBanking, UPI et RuPay en Inde, DANA en Indonésie, GCash aux Philippines ainsi que SCB, KTB, BAY et BBL en Thaïlande.

« L’une des forces motrices du succès de nos clients et le soutien que nous leur offrons pour opérer harmonieusement leur expansion à l’international et saisir de nouvelles occasions de faire croître leur chiffre d’affaires », affirme Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous sommes ravis de fournir à Wargaming l’expertise et les solutions de paiement innovantes dont elle a besoin pour diversifier et augmenter son offre et conquérir de nouveaux marchés. »

À propos de Wargaming

Ayant son siège social à Nicosie, à Chypre, Wargaming est un développeur et éditeur primé de jeux en ligne. Exerçant ses activités depuis 1998, elle est devenu un chef de file de l’industrie du jeu et compte d’ores et déjà 5 500 employés œuvrant dans des bureaux aux quatre coins du monde. Ses principales plateformes de jeux attirent plus de 200 millions de joueurs. Parmi les produits phares de Wargaming, nous soulignons le très célèbre jeu gratuit World of Tanks ainsi que le jeu stratégique de combat naval World of Warships.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

