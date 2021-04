TELUS Santé lance la prochaine avancée dans l’évolution de son service national de soins de santé virtuels à l’intention des employeurs

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé, la plus importante société dans le domaine des TI en santé au Canada et le fournisseur principal de services de soins de santé virtuels pour les entreprises et les consommateurs, a annoncé aujourd’hui le lancement de la prochaine phase de son service national de soins de santé virtuels à l’intention des employeurs. Fruit de 35 années d’expérience combinée dans la prestation de services en santé au pays, le service Soins de santé virtuels de TELUS Santé réunit les meilleures fonctionnalités d’Akira par TELUS Santé – le service bilingue de soins virtuels sur demande de l’entreprise – et les fonctionnalités spécialisées et évoluées de la plateforme d’aide aux employés Parcours de vie d’EQ Care, une entreprise acquise par TELUS Santé en décembre 2020. Ce nouveau service éprouvé offre à plus de 2,8 millions de Canadiennes et Canadiens un accès confidentiel à près de 500 professionnels œuvrant dans divers domaines pour les accompagner à chaque étape de leur parcours en santé. De plus, suite à une récente intégration , le service Soins de santé virtuels de TELUS Santé est le premier du genre au Canada à pouvoir partager, en toute sécurité, les données des patients, avec leur consentement, à n’importe quel des 30 000 cliniciens utilisateurs de DME de TELUS Santé qui offrent des soins au patient, assurant ainsi une meilleure continuité de soins.



« En cette période d’innovations rapides et d’adoption accélérée des services de santé numériques au pays, nous sommes heureux d’entamer cette prochaine avancée dans l’évolution des soins virtuels en priorisant l’interconnectivité et l’amélioration des résultats sur le plan de la santé, déclare François Gratton, vice-président à la direction, TELUS et président de groupe, TELUS Santé. Forts de notre solide présence dans le secteur de la santé au pays et d’une expérience combinée de plus de 35 ans dans les technologies de pointe en santé, nous lançons Soins de santé virtuels de TELUS Santé. Ce service, qui se situe dans une catégorie à part, permet aux employés canadiens de consulter des professionnels de la santé sur demande, en favorisant des contacts humains empreints de compassion à chacune des étapes de leur parcours. »

Pour une grande partie de la population, la pandémie a eu pour effet de transformer la façon de travailler et de brouiller les limites entre la vie professionnelle et la vie privée. Dans un tel contexte, des services comme Soins de santé virtuels de TELUS Santé assurent aux employeurs canadiens :

Un soutien pour la santé physique et mentale de leurs employés

Compte tenu des nombreuses restrictions provinciales, l’accès rapide aux soins demeure un enjeu pour de nombreuses personnes, ce qui contribue à exacerber les problèmes de santé mentale. Selon le Rapport sur le secteur des soins de santé virtuels de TELUS Santé paru en 2020 , 56 pour cent des Canadiens ont déclaré que leur santé mentale s’est altérée depuis l’avènement de cette pandémie mondiale. En plus d’offrir des soins non urgents de première ligne, la solution de TELUS Santé propose des services de santé mentale et santé complémentaire pour que les employés puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin, au moment approprié.





Soixante-dix pour cent des consultations virtuelles ont lieu durant la journée de travail et 85 pour cent des préoccupations de santé sont traitées sans une consultation en personne. Cela signifie que si les employés peuvent recevoir des soins où qu’ils soient, ils sont moins susceptibles de s’absenter du travail. Répondre immédiatement aux préoccupations de santé permet aussi d’éviter l’aggravation de l’état de santé et, par conséquent, des coûts élevés pour le régime d’avantages sociaux.





Avec le consentement du patient, les Soins de santé virtuels de TELUS Santé peuvent être intégrés aux dossiers patients des cliniciens utilisateurs de DME de TELUS Santé. L’information peut donc être échangée en toute sécurité entre les membres de l’équipe soignante, ce qui permet de prévenir les lacunes dans les soins prodigués et d’intervenir plus rapidement, un aspect crucial dans le traitement des maladies chroniques. Le Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé indique qu’une mauvaise prise en charge des maladies chroniques est aussi liée à des problèmes en milieu de travail (productivité, absentéisme et congés en raison d’une invalidité). Le service Soins de santé virtuels de TELUS Santé peut référer les employés qui n’ont pas de médecin de famille, mais qui ont besoin d’une consultation en personne pour un problème de santé non urgent, dans son réseau pancanadien de plus de 15 Cliniques TELUS Santé .

L’attraction et la rétention des meilleurs talents

Dans un marché axé sur les compétences, une simple rémunération concurrentielle ne suffit plus à attirer les meilleurs talents. Les employés recherchent de plus en plus des avantages qui les aideront à prendre soin de leur santé de manière proactive. Qui plus est, 67 pour cent des milléniaux affirment qu’ils souhaitent avoir accès à des soins virtuels et 77 pour cent des employés canadiens envisageraient de changer d’emploi si leur nouveau milieu de travail offrait un meilleur soutien en matière de santé mentale et mieux-être .





Depuis plus d’une décennie, TELUS Santé a bâti un écosystème comme nulle autre entreprise au Canada, travaillant conjointement avec les autorités de santé, les partenaires communautaires et les intervenants, afin d’assurer aux Canadiens un accès à un système de santé plus durable. En misant sur son vaste réseau d’infrastructure et en suivant les recommandations de son équipe d’experts médicaux sur le comité consultatif des questions médicales de TELUS, l’entreprise continue d’innover par le biais de programmes et services numériques et en offrant l’accès à des soins de santé de grande qualité pour les Canadiens, peu importe leur statut socio-économique. De telles initiatives incluent les télésoins à domicile, qui permettent de récupérer de la COVID-19, ou d’une autre maladie, depuis le confort de la maison, ainsi que le programme Santé pour l’avenir TELUS, qui permet d’offrir des soins de santé de première ligne aux populations marginalisées à travers le Canada. Ces initiatives assurent que tout est fait selon une approche connectée qui place l’individu au premier rang des priorités et qui s’appuie sur des bases médicales crédibles, ainsi qu’avec les standards les plus rigoureux en matière de sécurité et de vie privée.

Comme les soins virtuels sont une composante clé des régimes d’assurance maladie modernes, Soins de santé virtuels de TELUS Santé s’avère un service complémentaire aux offres de l’entreprise en gestion des régimes d’assurance collective, permettant ainsi aux assureurs, aux conseillers et aux employeurs de fournir des régimes holistiques qui répondent aux besoins changeants de la main-d’œuvre canadienne.

Ayant investi plus de trois milliards de dollars en santé à ce jour, TELUS Santé continue de bonifier sa gamme de services de soins virtuels, qui comprend notamment des technologies de télésoins à domicile, des solutions de DME intégrées et des services de soins virtuels grand public couverts par les régimes provinciaux d’assurance maladie. Elle poursuit ainsi sa mission consistant à transformer le système de santé grâce à la puissance de la technologie et à permettre à tous de vivre en bonne santé.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des technologies numériques de la santé. Elle fournit des soins virtuels, des télésoins à domicile, des dossiers médicaux et de santé électroniques, des solutions de gestion d’officine et d’assurance maladie, et des services d’intervention en cas d’urgence personnelle. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

