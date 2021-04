English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 28.4.2021 klo 15.15 (CEST)

Savosolar on voittanut tarjouskilpailun Kiinassa aurinkolämpöjärjestelmästä Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd:lle

Savosolar Oyj on valittu neuvottelemaan sopimuksesta aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd:lle (myöhemmin Guangzhou Power Supply) Kiinassa. Toimituksen arvo on noin EUR 500.000. Osapuolet pyrkivät saattamaan sopimusneuvottelut päätökseen tulevan neljän viikon aikana. Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi, toimitus tapahtuu syksyllä 2021 ja järjestelmän on tarkoitus olla toiminnassa tämän vuoden loppuun mennessä. Savosolarin suuret keräimet asennetaan aurinkoa seuraaville telineille, jotka maksimoivat puhtaan energian tuotannon rajallisessa tilassa. Projekti on ensimmäinen toteutettu pilottihanke Kiina-Suomi -energiayhteistyössä.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: “Olemme erittäin tyytyväisiä, että Guangzhou Power Supply on nähnyt ratkaisumme parhaiten vastaavan heidän tarpeitaan innovatiivisena järjestelmänä, joka antaa korkean energiantuoton suhteellisen pieneltä käytettävissä olevalta alueelta. Savosolarin järjestelmä tulee olemaan osa kehittynyttä usean energialähteen verkkoa, jota operoi Guangzhou Power Supply, joka on valtio-omisteisen Fortune Global 500-yhtiö China Southern Power Grid:n tytäryhtiö. Uskomme, että tämä ensimmäinen referenssimme Kiinassa tuo esiin Savosolarin ratkaisujen edut maailman suurimmalla aurinkolämmitysmarkkinalla.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 28.4.2021 klo 15.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti